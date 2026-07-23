银联推港澳用户国补安排 本地银行卡及电话可领取 上限2万元人民币

银联国际独家推出港澳居民享受国家消费品以旧换新行动（国补），由即日起至12月底或名额用罄为止，港澳居民可透过云闪付App，使用回乡证、港澳本地银联卡及本地电话号码完成资格申领程序，毋须再使用内地银联卡及内地电话号码，以在全广东省指定线下商户购买数码及家电产品。

银联国际港澳台大区副总裁李兆丰表示，本次优化国补计划的登记安排，不仅显著降低港澳居民参与门槛，有助进一步释放跨境消费潜力，促进内地与港澳的人员往来及消费交流。

补贴范畴、资格要求及补贴标准：

家用电器 数码产品 智能家居和其他 涵盖产品 电视、雪柜、洗衣机、冷气机、热水器、电脑 手机、平板、智能手表/手环、智能眼镜 智能床、适老化辅助器械、扫地机器人、数码相机、智能萤幕、智能马桶 资格要求 产品须达至国家一级能效标准。 —— 商品须具备统一的国家标准13位商品编码。凡设有能效或水效标签之产品，必须达到国家一级标准，并已于官方能效/水效标签网完成备案。 补贴标准 每类产品可补贴1件，补贴产品销售价格的15%，每件补贴上限为1,500元。 每类产品可补贴1件，补贴产品销售价格的15%，每件补贴上限为500元。 每类产品可补贴1件，补贴产品销售价格的15%，每件补贴上限为1,500元。

李兆丰介绍，按照相关规定，每人每项产品可领取一次国补资格，国补范围涵盖家用电器、数码产品共16类，每日合计5,000个领券额度，按产品售价15%给予补贴，上限由500元至1500元（人民币，下同）不等，若16类产品均领取上限金额，总额可高达2万元。他又指，商品可留内地自用，也可运回港澳，亦可视情况而定进行退税。

李兆丰表示，未来将致力实现银联成为港人首选信用卡的目标，首先是续配合港人北上消费热潮；其次是本地消费，实现一卡加一App（云闪付）接通香港；第三是打造最佳外游信用卡；最后是拓展文旅消费场景，续推出演唱会优先购票等活动。

银联信用卡上半年交易额占比突破一半

另外，李兆丰指出，银联在港发行的银联信用卡上半年交易结构出现变化，最显著是线上交易金额占总金额首次超过一半，达约55%，金额按年增长超过40%，其中本地交易占约六成，内地占约三分之一。他又指，本地线上交易中三分之二交易来自香港版微信支付、支付宝钱包绑定银联卡等；本地线下交易中珠宝钟表增幅均超过30%，相信与金价上升吸引市民购买金饰有关，电信及收费电视增速更达60%。

次季的士银联交易增5倍

李兆丰提及，本港的交易以交通类别表现尤其优异，在4至6月期间，银联的士交易笔数按年增长5倍，其中逾9成为二维码交易；上半年银联港铁、巴士、电车及渡轮等本港公共交通工具交易笔数按年增长1.3倍。

内地微信及支付宝绑定钱包交易增4倍

内地方面，李兆丰提到，上半年线下交易三成来自内地，且超过一半来自大湾区，当中以深圳增长速度最快，增长接近三成。他又指，内地线上交易中微信、支付宝钱包绑定银联卡交易增幅高达4倍，淘宝、京东、拼多多等电商平台合计占内地线上交易18%，餐饮、高铁购票、网约车交易需求巨大，增幅显著。