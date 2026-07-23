这几年来，郭文贵透过如GTV媒体集团、喜马拉雅农场、喜马拉雅交易所等虚假投资计划，向全球超过1,000名受害者诈骗了10亿美元，自己则过着极度奢华的生活，包含购买纽约豪宅、超级游艇、林宝坚尼及法拉利名车等。在6月29日，他在美国纽约曼哈顿联邦法院被判处30年有期徒刑，并被没收8.89亿美元的非法所得。

郭文贵只是冰山一角

查看郭文贵的历史，他只有初中毕业，年轻时因诈骗坐过牢，后来因经济犯罪而发财，2017年因此而被刑事检控，却以异见人士身份逃往美国，并且大肆创作虚假故事，诬陷国家领导人，从而得到了大量浏览。

10亿美元不是小数目，1,000人也是很多的人数，以这样背景的一个人渣，居然能够骗到偌大的一笔钱，骗到这么多的人，这证明了一件事，在美国的华人圈子，反中是一门很大的产业，也可以推定，有大量的人渣正在从事相关业务，郭文贵只是冰山一角，毕竟世上傻人实在太多。

周显