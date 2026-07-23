积金评级料强积金7月人均蚀2392元 「懒人基金」受捧 今年获40%资金流入

强积金研究机构积金评级表示，截至7月20日，按所有基金表现指数计算，强积金目前录约0.69%的投资亏损，但预期强积金首七个月回报可达 4.95%，为历来第十佳表现。

首七个月人均料赚1.6万

积金评级指出，受7月预期回调影响，强积金系统料录115亿元的月度亏损，相当于每名成员平均亏损约2,392港元；但若以年初至今计，每人料平均获利约16,102元。

表一：「积金评级指数」各资产类别回报表现（截至2026年7月20日）

在资产类别层面，香港及中国股票虽然是年初至今表现最差股票类别，但在7月份表现领先。同时，亚洲股票即使预期在7月回调约-7.18%，仍有望维持年初至今回报的领先地位。此外，俗称「懒人基金」的预设投资策略基金持续吸引强劲的投资需求，今年至今已吸纳约40%的整体强积金净流入。

表二：2026 年第二季及年初至今强积金资产类别净流入（截至2026年6月30日）

计入供款后，按当前投资表现推算，强积金总资产预计于7月底达约1.658万亿港元，较5月底减少85亿元，但年初至今增加1,042亿元，相当于每名成员平均账户结余约34.59万元。

亚股下半年波动性将增加

积金评级主席丛川普（Francis Chung）认为，受中东局势及科技股估值忧虑影响，7月市况再现波动，同时预期亚洲股票录得历来最佳上半年表现后，下半年波动性将增加，凸显了分散投资的重要性。

他续指，今年至今约40%的强积金净流入资金已投资于积金局规定的低收费预设投资策略基金，现时已占超过11%的市场份额，使其成为强积金第二大基金类别。

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