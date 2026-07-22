星展调查指投资者预期市场回报率下降 长线增值仍是首要目标

星展香港发布《星展丰盛理财富裕投资者调查 2026》调查显示，富裕投资者正重新调整回报预期，香港投资者今年的预期市场回报率由去年的8.4%回落至7.9%，而内地投资者的回报预期则由10.1%下降至8.1%。而长线财富增值是投资者视为最重要的投资目标，并有更多投资者将其列为首要目标，比例由去年的57%上升至66%。

AI板块要选择性投资

就近月AI股表现波动，星展香港零售银行业务及财富管理投资产品及咨询部主管谢佩芳认为，下半年AI板块仍是投资重点，但要选择性投资，如AI相关的能源、电力股。

股票仍是占比最大资产

调查显示，面对不断变化的市场环境及不确定性，香港及内地富裕投资者正进一步分散其投资组合配置。股票仍是占比最大的资产类别，2026年按年上升1.8个百分点至41%。另类投资则录得强劲升幅，比例按年增加10.3个百分点至 18%，成为第二大资产类别。交易所买卖基金（ETF）配置亦有所增加，而投资基金及互惠基金的配置则显著下降，反映投资者愈来愈倾向透过更广泛的资产类别分散风险。

投资者对分散投资的重视，亦反映在其持有的投资产品种类。受访者平均持有4.5类投资产品，其中内地投资者持有的产品种类由3.9类增至4.5类，增幅显著，惟香港投资者持有的产品种类则由4.6稍降至4.4类，主要因为减息预期逆转及金价波动，令定息工具及黄金投资减少所致。

内地倾向持有保险产品

投资偏好方面，内地倾向持有保险产品，而香港则偏好股票。整体而言．股票、保险、黄金、外币及投资基金仍然是两地最广泛持有的五大投资产品。展望未来，内地投资者最有意欲增加黄金及虚拟资产配置，而香港投资者则继续偏好增加股票及大宗商品的投资比重。

调查又显示，AI及科技创新、收益型资产、以及医疗保健，成为富裕投资者最具吸引力的投资主题。同时，投资者愈来愈多利用AI工具辅助投资，但仍重视客户经理的专业建议。此外，63%的内地富裕投资者已于香港持有帐户，且有近四分三的内地投资者已涉足海外市场，而香港成为其首选的海外投资市场。

对于内地加强跨境资金监管的影响，星展香港零售银行业务及财富管理业务规划，客户策略及产业生态系统主管关家敏表示，有关监管措施主要针对不合规、不合法的资金，该行已跟足监管要求，故所受影响不大。

《星展丰盛理财富裕投资者调查》于6月至7月期间进行，共访问1,617名来自香港及内地的富裕人士，于所在市场持有不少于100万港元或人民币资产。