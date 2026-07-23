波动市打造「立于不败」组合 陈刀仔吁买巴郡及半导体 留钱低捞比特币｜百万仓

近期市场大幅波动下，纵使投资者普遍认同未来走向是AI世界，但仍恐怕自己「倒在黎明前」，因此希望打造一个稳阵的投资组合，以求于不败之地。假如今日有100万元本金，财经KOL兼90后全职交易员「陈刀仔」接受《星岛头条》访问时建议，可将主力投资在比特币、巴郡及美国科技股，认为不论未来走向是科技发展大跃进，抑或出现滞胀、经济衰退，组合内总有资产受惠，直言「走哪方向也不会输」。

陈刀仔表示，要建立一个攻守兼备的长线组合，可将三成资金放在比特币，但他强调并非一次过买入，在目前比特币约6万多美元水平先买一半，另外一半则静待比特币跌至4万美元左右再吸纳，因为以过去「减半周期」的往绩看，比特币由去年12.6万美元高位跌七成至4万美元以下并不奇。

合并买巴郡及SOXX减波动性

他续指，建议将另外三成资金买入巴郡及半导体ETF SOXX，其中拣巴郡的原因是作为「旧经济」持仓，波动性较低，「巴郡选旧经济最厉害，（巴菲特）一定捕捉到最便宜位置买货，那我全交给他拣，我自己不拣旧经济。」半导体ETF则是买AI主题的代表，「半导体基本上是制造业之母，无论之后（科技发展）是走向AI或机械人，半导体也是很赚钱的」。

对于两者合起来买的原因，是AI相关股波动很大，投资者要坚持信念及长时间持货，「要不扑晕自己、Del app（删除券商手机程式）、收在床下底不看；要不就减低波动性，用旧经济和新经济多元化配搭，降低波动性，这才可能睡得到觉」。他说，巴郡和SOXX占比可因应风险承受能力调整，自己则倾向20%为巴郡、10%为SOXX。

Alphabet及Meta可攻守兼备

余下四成资金方面，他平均分配于Meta、Alphabet、Netflix及富途，各占一成。他提到，Meta及Alphabet旗下Google皆坐拥强劲现金流，本身业务不俗，同时也走在AI赛道前列，例如Google已投产自家AI晶片TPU、Meta则有传会出租AI算力，两股均属于「攻守兼备」选择。

Netflix受惠宅经济 具防守力

至于Netflix则是一只很好的防守股，因过去滞胀时期，影视产业股也表现不俗，是通胀高企、经济逆风时间的「宅经济受惠股」。

憧憬内地松绑 富途可执平货

至于富途，他说现价估值低廉，因市场过度忧虑内地监管，但看好内地金融监管环境未来将逐步放松，认为「内地监管不会拿捏得这么死」，加上富途年增长也有低双位数、现金流强劲兼有持续回购，形容是「执平货之选」。他指出，富途是整个组合中唯一一只较短线股票，若估值重上合理水平，例如15倍市盈率便可沽货获利。

陈刀仔相信，「无世界走向哪一个方向，这个组合也不输。」若油价高企、美国出现滞胀，合共占30%的巴郡及Netflix会受惠；若未来AI发展继续大跃进，则轮到Meta、Alphabet及SOXX受惠，它们又合占30%。另外30%的比特币则与股市相关性较低，「比特币最好是它有很独立的Beta，有时它跟科技股很高关联性，有时又没有」，故可分散风险。

勿全数押注AI 最怕「黎明前黑暗」

他续说，投资尽量不要赌未来，若现在全数押注AI，但AI发展成果要等十年、廿年才兑现，「你挨不挨得到这段时间？」他形容自己作为「老散」，最怕在「黎明前最黑暗」的时刻因信念动摇而止蚀离场，因此应建立一个攻守兼备的组合，拨最多30%资金投资AI是合适的比例。

谈到科技股泡沬论每隔一段时间又甚嚣尘上，陈刀仔直言：「当年SNDK（闪迪）上市时才70美元，现在（编按：访问当日）约1800美元，你放10%也随时十倍身家，想这么多鬼故事，不如想想这10%至30%进攻资产下一浪要捕捉甚么。」

他举例，若投资者去年深入研究多一点AI发展，或许能发现供应链「卡关」在HBM，买10%到内存股也大升了。同时，他建议投资者做功课时，不妨用AI了解AI，但不要选用太便宜的，付百多元月费的AI已答到很多东西，让大家变成半个专家。

他又指，「机会是留意出来，不是想像出来」，投资者要密切留意市场，例如每日创新高的股份，「我不相信有人可能在SNDK或SK海力士升到这么劲前已留意到，除非他是做这一行、在这间厂打工」，而他会留意创新高股份背后的业务，找出有没有成为「明日之升」的潜力。

存储之后 机械人成下一爆升主题

至于存储股近期较高位大幅回落，他虽然相信该板块前景仍佳，惟股价恐难再倍升，举例SK海力士今年或只会再升两、三成，奉劝投资者尽快寻找下一个AI赛道。他说，不少人相信机械人会是下一个潜在爆升主题，而他相信制造机械人零部件的供应商会先大赚，然后待机械人真正量产及推出市场，相信其中一个可跑出的公司是Tesla。

他又引述马斯克曾表示，造出灵巧手部是现时机械人一大难关，因此投资者可找出能突破技术难关的软件或硬件公司。

陈刀仔寄语投资者尽快寻找下一个AI赛道。

比特币向来「三年牛、一年熊」 最低或见3.7万美元

比特币自去年12.6万美元反复下挫，上月曾失守6万美元，自高位跌超过一半，陈刀仔长线对比特币仍充满信心，因比特币向来有「三年牛、一年熊」的周期，加上历次「比特币减半」后也会出现大幅回调，对上三次减半后价格分别大跌87%、84%及77%。比特币在2024年减半后，他坦言保守一点计，由去年高位回调七成，已是3.7万美元。

4.5万美元已具值博率

他认为，比特币若跌至4.5万美元已有很高的值博率，相信届时有很多资金会进场，现在6万多美元则不吸引，「顶位是12万美元，那升一倍我买比特币干甚么，很多股现在也可以。」

他对比特币长远有信心，直言其最大应用是价值储存，可对抗通胀，防范中心化、滥发货币的制度，如果有一天美国联储局及全球央行也不断印银纸，比特币就会升到癫。因此这就是比特币的最大功用，反而过往常说比特币会变货币，他认为这已经是稳定币的课题了，与比特币无关。

记者：叶卓伟

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