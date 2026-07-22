自驾游注意｜旅游保、租车保有何分别？一文拆解垫底费及第三者保障

旅行租车自驾游，可令行程更弹性，且能免却搬运行李乘搭公共交通工具之苦，深受不少港人热捧。不过，近日北海道等地接连发生涉及港人的严重车祸，短短5日内两宗事故已酿成1死多伤，再次唤起大众对自驾游安全的关注。事实上，不少港人对自驾游保险及租车保险的分别存在误解，万一不幸发生意外，费用与责任该由谁承担？《星岛头条》将为你拆解当中保险迷思，让大家安心出行。

不少人以为租车公司的收费中，已包含汽车保险，便毋须额外购买旅游保及自驾游保险。事实上，多数租车公司提供的汽车保险主要集中在车辆损毁及第三者责任，或不包括对驾驶者和乘客本身的医疗保障。相反，旅游保险通常设有较高额的海外医疗保障，涵盖紧急医疗运送、住院及手术等开支。

「自驾游保险」非独立产品

要留意的是，所谓「自驾游保险」并非独立的保险产品，而是在基本旅游保险之上，包括或额外附加的「租车自负额保障」。至于当地租车公司的汽车保险，则由租车公司投保，已包在租车费或需加购，一般设有固定自负额（又称为垫底费）。

假设在日本自驾时意外撞毁车身，总维修费为10,000港元，而租车合约列明自负额为5,000港元，如果没有「租车自负额保障」，在这种情况下，司机就需要自付5,000港元；如已购买包含「租车自负额保障」的旅游保险，即可支付全部或部分自负额，减轻突发的财务负担。

换言之，自驾游保险并不直接赔偿汽车维修费，只赔偿驾驶者需承担的「租车自负额」。

同时，不同租车公司设定的自负额可相差甚远，部分甚至高达数万港元，因此出游租车前应先了解合约条款，并评估旅游保险的「租车自负额保障」上限是否足够。

各地第三者责任保障或不同

此外，当撞到人或他人财物时，第三方责任情况亦值得注意，视乎当地法律规定而有所不同，例如日本租车公司的基本保险涵盖对第三方人身伤害和财产损害的无限赔偿，而南韩和台湾的租车保险则通常包括强制性的第三方责任险。

然而，香港自驾游保险一般并不涵盖在驾驶时对第三方造成的伤害或财产损失，意味若在海外自驾时因过失撞损他人车辆或财产，将无法赔偿第三方的损失，必须依赖租车公司的保险，故此租车前应留意租赁条款，了解租车费用有否包括针对人身及财物的第三者责任保障，评估加购租车保险需要。

危险驾驶属不保事项

若不幸发生意外，多数保险公司会要求受保人于事发后21至31日内提交索偿。回港后应尽快整理单据，以免错过索偿期限。一般所需的索赔文件包括：

-租车收据与合约正本

-租车保险证明文件

-当地警方的车祸纪录书或报案纸（需载有报案编号、警署资料及事发经过）

-租车公司的事故报告（需含参考编号及印章）

-营业损失罚款收据（NOC，如有）

需要特别留意的是，即使购买了保险，某些违规情况依然不获赔偿。常见的不受保情况包括违反租车合约要求（如驶入禁止路段）、违反当地法律（如酒驾、无牌驾驶或严重超速）、车辆自然磨损及轮胎单独损毁，以及保单未列明保障的租车公司营业损失费。

投委会旅游保险五大贴士

为了让市民安全自驾游，投资者及理财教育委员会（投委会）提出了以下实用建议：

1. 外游要买旅游保险

无论是自驾游、自由行或跟团，外游前都要买份旅游保险以防万一，汽车保险不等于旅游保险。早些买旅游保险，假设行程因意外如航班延误、家人生病过世、恶劣天气等等而取消，都可得到赔偿。

2. 确定是否包第三者意外赔偿

租车公司一般提供汽车保险，费用多会包含在车租内，应向租车公司确定租约所包的汽车保险细节，以及是否包括第三者意外赔偿，否则需额外购买。

3. 留意汽车保险多设自负额

汽车保险一般设有自负额，俗称「垫底费」，即租车者需要承担的赔偿费用，你可以考虑一些提供「租车自负额保障」的旅游保险。

4. 了解条款及不受保事项

要留意若受保人违反租车公司的某些条款或涉及不受保事项，例如受到酒精或药物影响，或没有当地的合法驾驶证件下驾驶出租车等而引致损失，将不会受到保险公司的保障。

5. 出发前做好个人准备

记得带备国际驾驶许可证，最好同时携带香港的驾驶执照以备不时之需。出发前先了解当地的交通规则、不成文交通习惯及天气，如出现浓雾或暴风雪等，应以安全为先，避免自驾了。