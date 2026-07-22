嘉信理财称市场风险溢价处99%高位 吁跨区跨行业分散投资

嘉信理财于2026年美国市场年中展望指出，受惠于AI板块带动及企业盈利增长，大市气氛维持向好，看好广泛应用AI技术的通讯服务业、医疗保健业及制造业。然而市场风险溢价正处于1999年以来高位，达到约99%水平，反映资金高度集中，建议投资者下半年采取跨地区及跨行业的分散投资策略。

料7月资金进行板块轮动

根据嘉信理财「交易活动指数」（STAX），6月份指数达59.12，创四年新高 。期内净买入与净卖出比例为2:1，按行业计，资讯科技位列净买入榜首，其次为通讯服务及非必需消费品。预期7月份指数将出现微调，资金正由半导体板块流向医疗保健及金融业，反映投资者正进行板块轮动，而非资金流出市场 。

嘉信理财香港高级副总裁及理财顾问林长杰表示，华尔街分析师现时预计标普500指数全年盈利增长为25%，高于年初时不足16%的预测。但在投资者持仓偏高、股票风险溢价收窄，以及债券收益率持续上升的情况下，市场或会愈来愈容易受到失望情绪影响。

AI投资仍是经济主要动力

林长杰补充，AI投资周期仍是2026年全球经济增长的主要动力之一，但同时亦是市场最重要的集中及依赖风险来源之一。若AI投资回报未如理想、资本开支放缓及融资环境收紧，市场预期可能需要作出调整 。针对中美AI竞争及政策限制，涉及国家安全的公共部门料受制约，而企业应用AI则需考量实质成本效益 。

对于股市行业板块，该行看好广泛应用AI技术的通讯服务业、医疗保健业及制造业；看淡非必需消费品业、房地产行业及公用事业板块。息口走势方面，

利率前景已出现明显变化

在通胀及息口走势方面，嘉信理财香港高级副总裁及理财顾问郭明燊表示，踏入今年下半年，美国通胀仍然具黏性，联储局目前似乎仍会保持耐性。但能源价格及人工智能带动的资本开支，正在令本已高企的核心服务通胀进一步受压，而地缘政治冲突亦进一步推高了能源价格。虽然前景仍然正面，但较高通胀、地缘政治紧张及政策不确定性，或会导致市场更频繁出现波动。

郭明燊续指，利率前景亦已出现明显变化。联邦基金期货市场现时计入的是加息，而非减息的预期。而由于通胀未见显著回落且劳动力市场稳定，加上新任联储局主席对外沟通较少，联储局今年内倾向维持利率不变。但若通胀或通胀预期出现更显著而持续的上升，则可能促使联储局采取更鹰派立场，而新上任的沃什一向对联储局资产负债表的步伐持怀疑态度，并倾向采取更有纪律的政策沟通，其任期或会带来更大的市场波动。

固定收益方面，嘉信理财预期10年期美国国债息率短期内于4%至4.5%区间徘徊，上行风险大于下行风险 。嘉信目前看好低于基准的平均存续期，同时亦建议投资者不要只限于极短期投资 。