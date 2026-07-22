玩对冲最大盲点｜周显

过去3年，周大福（1929）利润分别是64.99亿元、59.16亿元及90.04亿元；至于其黄金对冲，则3年来分别亏蚀了37.6亿元、61.8亿元及62.75亿元。这个原因很简单，对冲就是为了锁定来料价格的波动风险，所谓的「锁定」，即是在一边多赚了，在另一边必然亏蚀，反之亦然。

金价升了 周大福对冲必然亏蚀

就周大福而言，金价升了，它的售价也高了，利润也高了，因此它在金价对冲方面，必然也出现亏蚀。反之，金价跌了，它的利润会减少，却可以凭借对冲，赚回差价。

理论上是如此，不过也可能有意外，例如价格变化太快，对冲的速度和销售的速度有相差，诸如此类。

最大的盲点是，很多人玩对冲，却忽略了对冲也需要成本，假如利润太薄，又或是价格波动太大，对冲的成本就变得很高。最佳的例子是，用沽空恒指来对冲股票价格，很多人都会如此操作，但偶而为之可以，长期这样做，恒指掉期差价太大，除非其中一边的价格大幅波动，否则很难以收回高昂的成本。

周显

