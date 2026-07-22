国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻

中国AI大模型迅速发展，近日「中国四大头部大模型创始人」更引发市场热议，分别为DeepSeek创办人梁文锋、月之暗面创办人杨植麟、智谱（2513）AI创办人唐杰，以及MiniMax（100）创办人闫俊杰为首的「国产AI四大模型掌门人」。若以上述4间公司估值及最新市值计算，4人目前正掌握着逾1.1万亿人民币的AI企业。

综合媒体报道，4人年龄介乎34岁至49岁，具有量化交易、电脑科学及人工智能研究等背景，兼且全是顶流学霸。不同的是，4家公司采取不同技术及商业路线，以争夺全球AI市场，其中DeepSeek大幅降低模型训练成本、月之暗面旗下Kimi K3挑战美国前沿模型、智谱押注AGI基础研究，以及MiniMax拓展多模态应用。

梁文锋位列全球富豪榜第60名

目前41岁的梁文锋是DeepSeek创办人，生于湛江吴川，曾以当地高考状元身分考入浙江大学电子资讯工程专业，对人工智能兴趣浓厚，攻读硕士期间将技术应用在量化交易上，其后更曾创立量化投资机构幻方量化，DeepSeek亦将量化交易中的统计学思维引入大模型训练，透过改善数据采样、模型架构及分布式训练框架，降低对算力堆叠的依赖。

据悉，DeepSeek-V3训练成本仅557.6万美元，模型表现可媲美GPT-4o，推理成本亦降至行业平均水平约十分之一。同时，DeepSeek模型目前已获全球逾20万家企业采用，年化收入达4亿至5亿美元。

资本市场方面，DeepSeek于今年6月完成510亿元人民币首轮融资，融资后估值介乎3,500亿至4,000亿元人民币。梁文锋透过「权钱分离」架构，在引入腾讯（700）及宁德时代等巨头资金的同时，仍掌控84.29%股权及近100%表决权。根据彭博数据则显示，梁文锋净资产约2,567亿元人民币，位列全球富豪榜第60名。

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杨植麟曾是汕头状元 清华毕业

34岁的杨植麟是四人中最年轻的一位，曾是汕头理科状元，其后入读清华大学电脑系，再赴美国卡内基美隆大学攻读博士，研究深度学习及自然语言处理。他更曾参与提出深度学习大模型架构Transformer-XL及自然语言模型XLNet，前者针对Transformer处理长文本时记忆能力不足的问题，后者则曾在多项国际权威基准测试中刷新纪录。

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此外，杨植麟曾在Google Brain及Meta AI工作，于2023年回国创办月之暗面，并将长上下文列为Kimi的核心技术方向。公司最新推出的Kimi K3拥有2.8万亿参数及100万Token上下文，在编程及智能体测试中接近全球前沿模型水平。

除了模型能力，Kimi K3亦以价格作为竞争卖点，其API每百万Token输入及输出收费分别为20元及100元人民币，企业调用成本仅约GPT-5.6 Sol的40%。若企业每月使用1亿个输入Token及2,000万个输出Token，Kimi K3成本约为4,000元人民币，GPT-5.6 Sol则约为7,450元。

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截至今年6月，Kimi企业客户已突破12万家，在金融、法律及科研等专业领域的付费用户占比超过60%。估值方面，月之暗面最新达约315亿美元（约2,134亿人民币）；杨植麟凭借持有51.83%股权，个人身家逾1,100亿元人民币。

唐杰是清华教授 押注AGI研究

49岁的唐杰是清华大学电脑系教授及智谱创办人。与部分企业加快商业化变现不同，唐杰今年7月在题为《巨浪已来》的内部信中提出「摸高计划」，宣布未来两年集中投入AGI基础研究，不追求短期应用变现。

有关计划涵盖长程任务、自治智能体系统、完全自我训练及极致安全治理四大方向。智谱亦计划投入逾百亿元人民币研究机器可解释性，希望厘清模型决策背后的运作逻辑，提高AI系统的透明度。

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至于智谱旗下GLM-5.2支援100万Token上下文，并以最宽松的MIT许可协议开源。资料显示，模型已吸引全球逾300万名开发者使用。根据东吴证券研报显示，智谱仅用5个月便实现10亿美元ARR，较Anthropic的15个月更快。截至周二计，智谱股价收报1,219元，市值高达4,898亿人民币。

闫俊杰：公司达标前不领薪酬

37岁的闫俊杰于2006年考入东南大学数学学院，并于2010年6月获得东南大学理学士学位，其后进入中国科学院自动化研究所硕博连读。他于2014年在百度研究院实习，并在之后一年于中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室博士毕业，随后在清华大学电脑系从事博士后研究。

至于闫俊杰创办的MiniMax主攻混合专家模型（MoE）及多模态技术，业务涵盖文字、图像、语音及影片生成。MiniMax旗下Hailuo AI集中发展文生影片技术，支持4K解像度、每秒60帧的实时生成。截至今年7月，公司多模态产品收入占比据报突破40%，较2025年的15%明显提高。

另一方面，MiniMax亦透过港股上市取得资本支持。目前闫俊杰持股21.46%，以MiniMax最新市值达670亿元人民币计，其身家约144亿元人民币。他早前更在一封全员信中宣布，在公司达成AGI目标之前，不再从公司领取任何薪酬，并拿出名下4%股份激励团队，另以1%股份支持开源生态。