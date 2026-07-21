唔知炒咩就唔好追｜曾智华

股票价格忽上忽落，反映好多嘢，有的真，有的假，有的虚张声势炒高，有的放坏消息做低，各有不同动机，散户绝对难看透，跟错风搭错车，好易蚀到摊摊腰。过去一个月最经典上错车挞死的个案，为高价追入建滔积层板（1888）者。

建滔积层板高位跌六成

今年3月底，此股突然异动，其时只约19元，之后戏剧化爬升。原因？传媒广泛报道非常亮丽「故事」，指建滔积层板食正AI大潮流，随着AI伺服器迭代加速，市场对高阶、低损耗及高频的板材需求暴增。这股结构性的牛市直接推升了覆铜板、玻纤布及铜箔的销量与单价，一切成了建滔积层板爆升的核子引擎。

讲到咁「大」，究竟有多少人可以引证？未够！再来大行「分析」配合，例如花旗高调看好，给予目标价为夸张的130元。

真系有人讲就有人信，尤其「大行」讲，不少散户就会傻吓傻吓信。结果建滔积层板就由年初的14元，一炒，炒到6月底前的107元癫价。

老友，边个最清楚建滔的真正价值？主席张国荣是也。于是，你就见到老张6月底7月初不停沽货了，散户走得摩冇鼻哥，不懂跟的，至今若在高位买入，不足三周已冇咗六成，问你死未？教训实在太大了。但这种「教训」，这种「故事」，只要似层层，加上有「大行」合唱，就变大揾到大钱机会，边个蚀？你话呢？

九仓置业升得有点古怪

近日另有一只「奇股」，为九龙仓置业（1997）。6月22日仍低见接近20元，但出奇地，几日后开始不断升，至今已破25元！

点解升？就是又有「故仔」传出，今次再是「大行」花旗发表研究报告，指九仓正评估出售新加坡物业（吓！乜又系花旗？），若成功，不但可以减债，更可能会派特别息。

很多人永远信「大行」，于是九仓又升呀升。但大家必须留意九仓最新业绩报告，去年由盈转亏，蚀42.6亿元。其实，只要你有机会逛逛时代广场、荷里活广场，甚至日趋淡静的广东道，应知九仓置业近日的升市，有点古怪。

资深传媒人 曾智华