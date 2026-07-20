积金局指正促进业界运用ETF 推进合适产品供打工仔直接选择

就香港上市公司商会有关强积金投资于ETF的建议，积金局表示，局方一直致力持续优化强积金制度，欢迎业界就优化制度提出建议，并会继续与不同持份者保持沟通，审慎研究和考虑不同建议，以加强及保障强积金计划成员利益。

采用集体投资框架平衡风险及回报

积金局指出，强积金制度采用集体投资的框架，将各个强积金成员的供款汇集在一起，达致较大的资产规模，令计划成员不论供款多少，都能透过所选择的强积金基金以符合成本效益的方式投资多元化的受规管金融产品，有效平衡风险和回报。

积金局表示，强积金基金的审批准则考虑波动和分散投资等一系列因素，因此有关规管框架可以透过降低投资风险保障计划成员，以达到协助打工仔女透过长线储蓄累积基本退休储备的政策目标。

该局称，一向以强积金计划成员利益为先，通过不同途径持续推动减费，包括便利运用合适的ETF作为低收费投资选项，供计划成员直接选择，以及在强积金基金运用合适的ETF，有效率地配置于特定市场或行业达致分散投资。

有多项措施促进业界运用ETF

积金局表示，强积金受托人和投资经理通过更广泛地运用ETF，丰富了适合为退休投资需要的强积金基金选择。积金局有多项措施促进业界运用ETF，包括审批紧贴指数集体投资计划（ITCIS）、要求新强积金基金申请须考虑运用ETF等。

该局指，截至3月底，强积金投资于香港上市的ETF金额达757亿元，较3年前增加1.2倍，而香港非上市证监会认可紧贴指数基金的强积金投资总额达1182亿元，较3年前增加56%。

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