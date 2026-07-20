AlipayHK推北上医疗挂号预约 首阶段覆盖逾100间医疗机构 支援香港号码

电子支付平台AlipayHK今日（20日）宣布推出全港电子支付平台首个「北上医疗挂号预约服务」，简化港人北上就医流程。用户可透过其「超级应用程式（SuperApp）」，随时随地查阅内地医疗机构资料，直接完成挂号。

部分支援医疗券睇牙

AlipayHK指，SuperApp内新增全新医疗服务场景，用户配合App内「北上消费」专区，可一站式搜寻，选择心仪医院，按照页面提示提交就诊人资讯即可完成预约。

该平台又指，应用服务首阶段已覆盖逾100间内地医疗机构，涵盖深圳、广州、佛山及东莞等港人北上热门城市的合作医院及诊所，当中包括香港长者医疗券适用的深圳指定牙科医疗机构，合资格长者除可使用医疗券接受牙科服务，亦可透过AlipayHK提前预约挂号，未来将陆续扩展至逾300间医疗机构。

具四大优势 登记后无需再注册

AlipayHK表示，其北上医疗服务具四大优势，包括部分医院支援以香港手机号码进行网上预约；用户亦可按医院等级、距离等因素快速筛选，拣选最合适的就医地点，亦可直接搜寻目标医疗机构名称；而预约成功后，AlipayHK将在首页即时推送就诊提醒；同时用户只须于首次使用服务时登记个人资料一次，其后于不同机构挂号均无须再次注册。

除挂号服务外，于AlipayHK北上消费的专区内亦包含牙科、体检等由不同内地医疗机构提供的医疗服务，用户可灵活选择所需服务，并以优惠价购买有关套餐。现时AlipayHK亦推出10元暑期医疗券，领券后购买指定医疗商品或服务满80元或以上即可使用。

与港大SIEW Lab合作 研究北上就医

此外，AlipayHK日前已与港大「SIEW Lab」签署合作备忘录，展开深入学术合作，共同研究北上医疗、北上生活及大湾区医疗资讯合作等课题。研究范围涵盖用户北上就医行为、生活或退休等多个领域，AlipayHK行政总裁李咏诗表示，「透过结合港大顶尖的学术研究实力与AlipayHK的庞大用户和丰富应用场景，共同探索北上医疗服务的更多可能性」。