前野村经纪变银座人气女公关 凭独有「识人投资术」 拥1.2亿日圆投资组合

日本东京银座一家高档歌舞俱乐部璀璨灯影下，顾客们不仅花钱买酒和调情，甚至可以从一位曾经任职野村证券6年、且拿过象征业绩冠军的「社长奖」（CEO奖）的美女公关Kiko身上获得一流的理财启示。据报Kiko以惊人的纪律与敏锐的「识人投资术」，成功把自己从月光族变成身家逾1.2亿日圆（约580万港元）的实战投资者，并已订立5亿日圆（约2,400万港元）为退休门槛。

野村时期获佳绩 曾夺「社长奖」

综合媒体报道，Kiko是东京银座大型夜总会「JUNGLE TOKYO GINZA」的头牌级女公关，但其履历非常不寻常。早于大学时期，她立志要成为「行业顶尖」，于是在综合贸易公司、金融机构、广告公司等顶尖企业中寻觅机会，最终选择了野村证券。

于2017年加入野村后，她先被分配到池袋分行，负责最辛苦的「陌生开发」业务——没有稳定客源，只能整天打电话推销或在外奔波拜访客户。那段日子，她只要看到一幢大楼，就会从上到下逐层叩门拜访，一天拜访约100位客户；若改用电话推销，每天就打200通以上，但真正愿意听她完整介绍的，顶多只有3至4家。

即使如此艰辛，她仍靠著坚持与技巧拿到亮眼成绩。入职第2年，她在同期同级员工中脱颖而出，成为仅有3位获得「CEO奖」的佼佼者之一，随后获调往总公司企业销售部门，工作环境相对稳定。然而，这份看似成功的金融职涯，却在她心中逐渐失去意义。虽然领着高于一般受薪阶级的薪水，Kiko却感到愈来愈空虚，并开始思考：「如果一直只当公司职员，真的是自己想要的人生吗？」

亲见客户赚钱 月光族突惊醒

另一方面，Kiko对于投资的感觉，一开始也没有很好的印象。Kiko回忆称，母亲曾经听从银行推荐买入信托基金，结果惨赔收场，从那之后家里再也没有人碰过投资。

这段经验让她对资产运用产生排斥，即使在证券公司工作，入职第3年时仍是个存款只有30万日圆（约1.45万日圆）的月光族，对自身资产管理毫不上心。直到亲眼看见富裕客户「好好利用金融市场，就能让钱真正替自己工作」，才终于惊醒，开始为自己制订常规投资计划，定期检视投资信托与持股。

不想销售结构债 萌离职念头

至于真正让她对金融业产生深刻矛盾的，是结构型债券等复杂商品的推销过程。她原本主要卖的是传统债券，手续费较低，但当日本市场流行起标榜「10%至20%利率」的结构型债券时，Kiko认为这类产品在标的上涨时确实能获利，惟幅度有限；但若挂钩标的跌破区间，就会改以原标的方式偿还，而客户往往不清楚风险，事后亦只会抱怨「这笔钱本来不是拿来这样用的吧？」、「跟你说的不一样啊」。

在她眼中，这种产品本质上根本难以被称为真正意义上的「债券」，发行方在结构设计与资讯上处于绝对优势，内部又抽取手续费，而因为是客制化，手续费明细几乎无从查证。监管机构也曾警告「这种骗人的商品不能卖」，但在市场上仍充斥着「不懂的人卖给不懂的人」的局面。每当她亲手卖出这种商品，内心都充满挣扎，也成为她萌生离职念头的重要因素。

转型夜场公关 未改纪律习惯

由于学生时代的Kiko也曾在歌舞伎町打工，清楚知道只要肯努力，同样能在这个世界获得回报。于是，她开始利用夜晚空档回到歌舞伎町兼职，意外发现自己在夜店文化中颇有天分，也意识到「或许可以在银座当头牌」。当想法逐渐清晰，最终下定决心辞去证券业工作，投入夜总会工作。

这个决定当然备受质疑，朋友几乎一致反对，自己也不敢向父母坦承，但Kiko心中有自己的盘算，认为「与其一直当公司职员，不如设定一段时间，靠陪酒赚钱，这样反而更适合自己」；同时，凭借在野村累积的顶尖销售技术与惊人行动力，她很快在夜总会站稳脚跟，成为媒体曝光率最高的超人气女公关，也逐步建立属于自己的客群与人脉。

转行之后，她并没有丢掉在金融业养成的纪律与管理习惯，用Excel详细统整每个月销售额；当某个月业绩遇到瓶颈，就主动联络那些当月尚未来消费的客人，积极把握回流机会；又因为其野村证券的经历，许多人对她充满好奇，乐于在应酬场合介绍更多朋友，并接触到大量企业老板、高阶主管与私人投资者。

所听所见转化「识人投资术」

面对这些客户，她始终严格遵守保密原则，坚持「绝不碰客户所管理公司的股票」，但这个新舞台反而让她在券商时期更接近资本市场的「真实心声」。她在北海道球场陪客户观看棒球的短短两个月内，注意到某家酒店总是客满，便立即买入该酒店营运公司Squeeze的股票。另一方面，最近在日本半导体巨头铠侠控股股价暴跌前，她也成功提前出清持股，反映出其对市场变化的敏感与行动速度。

Kiko又把自己在夜生活场所听到、看到的细节，转化成一套独门「识人投资术」。她发现那些无论喝多少酒都能保持自律、重视员工与身边伙伴的高阶主管，其公司往往能长期稳健增长，于是在选股时她不只看财务数据与市场地位，更把「管理层的品格与行事风格」视为重要指标，并且每天认真阅读市场数据，寻找那些被低估的龙头企业。

拟储5亿日圆退休 料3年达标

此外，她并不鼓励新手凭喜好或情绪买股，坦言自己以前曾习惯建议新手「先买熟悉的品牌」，但在Sanrio股价上吃过亏、也目睹不少女性在迪士尼营运商Oriental Land上赔钱，让她深刻反省：「仅仅因为『喜欢』就买，是个坏主意。」在她看来，真正重要的是可靠的数据、清楚的风险认知，以及持续及有纪律的操作，而非单纯把投资当成情绪消费。

如今的Kiko，在夜总会中是最抢手的「人气女公关」，在投资世界里亦是不少朋友、夜店女孩与客户的理财顾问，经常被问到「要怎么开证券帐户」、「该怎么开始定期定额」，扮演起半个金融教育者的角色。她更为自己设下明确的退出策略：「一旦我的资产达到5亿日圆，就打算退出夜总会行业。」按她目前的节奏与市场状况估算，大约再过3年，就有机会优雅退休，把陪酒岁月当成铺路创业与财务自由的一段人生阶段。

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