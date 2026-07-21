捞底SK海力士3种方法点样拣？ 美股ADR高溢价 港股杠杆ETF忌长揸

AI硬件股近期出现大幅回调，其中焦点存储股SK海力士（韩：000660）更自高位回吐约四成，令不少投资者有意「捞底」，惟市场上投资途径众多，包括买入韩股、美股ADR或港股两倍杠杆产品，散户应如何选择？光大证券国际证券策略师伍礼贤接受《星岛头条》访问时表示，3种途径现阶段的投资风险都高，不建议投资者盲目入市；但若投资者3个市场都能参与，而又一定要3选1，他会首选韩国上市正股，因其最直接反映SK海力士股价，亦毋须承受ADR溢价及杠杆产品的额外风险。

首选韩股买卖 惟交易不方便

不过，伍礼贤指出，并非每间香港证券行都提供韩股买卖服务，因此直接投资SK海力士正股的便利程度，始终不及买卖美股或港股。

记者翻查资料则显示，目前香港投资者可透过盈透证券及辉立证券等提供韩股交易的券商，直接买卖SK海力士。根据券商网站资料，盈透证券韩股首级佣金为成交金额0.06%，每笔最低4,000韩元（约21港元），买入和卖出分别收费，另外还需0.019%年化托管费，按持仓价值每日计算；辉立证券韩股佣金则为0.35%，每笔最低20,000韩元（约106港元）。

若以5万港元直接买入韩股SK海力士，按每股1,764,000韩元及每港元兑约189韩圜计算，5万港元约可兑换945万韩圜，最多买入5股，涉资882万韩圜（约46,700港元）。以盈透证券计算，买入及卖出佣金各为5,292韩圜（约28港元），来回佣金约56港元；沽出另涉及0.2%证券交易税，约17,640韩圜（约93港元），合计交易成本约149港元，另按持有日数收取托管费。辉立证券买入及卖出佣金各约30,870韩圜（约163港元），计及沽出交易税后，来回成本约420港元。

除佣金及托管费外，香港投资者亦要把港元或美元兑换成韩元，因此须承受兑换差价及韩元波动。若股价上升、但韩元兑港元贬值，实际回报亦会被削弱。

美股ADR高溢价 难长期维持

另一方面，SK海力士ADR已于7月10日在纳斯达克上市，股份代号为SKHY，当时上市价为149美元。对已持有美股户口的香港投资者而言，买卖方式较直接，亦可在美股交易时段内使用美元交易。然而，若以SK海力士周一在韩股收报1,764,000韩元、以及ADR上周五收报154.03美元计，则ADR存在近三成溢价。

伍礼贤指出，目前美股ADR相对韩国正股存在高达双位数百分比的溢价。 他又提到，市场正关注韩国方面会否容许ADR与正股进行互换；若日后相关安排落实，两者之间的溢价未必能够长期维持。

值得留意的是，早前有韩媒报道指出，韩国证券集保公司表示，自7月29日起即可申请ADR与当地股票互相转换，但目前未知最终允许建立多少ADR；而巧合的是，当天也是SK海力士公布第二季业绩的日子。

港杠杆ETF存损耗 不宜长揸

此外，不少本港投资者为求方便，会选择在港股市场买入南方两倍做多海力士（7709）。伍礼贤指出，该产品虽然可以港元交易，且最方便本地散户参与，但这类杠杆产品的波动性远高于正股，并且存在「杠杆损耗」的共性问题。

伍礼贤直言，南方两倍做多海力士「一定系短炒」，不适合长期持有。他解释，若投资者持货1个月，SK海力士正股股价维持不变，杠杆ETF价格已可能低于1个月前。但杠杆产品的优点，是方向判断正确时可放大回报，但若要长期持有，正股相对较为稳阵。

市场情绪波动 散户宜先观望

伍礼贤强调，无论是韩股正股、ADR还是南方两倍做多海力士，目前都面对较大波动风险，投资者宜先观望市场情绪。他指出，韩国股市升浪高度集中于三星电子及SK海力士等少数股份，一旦资金出现情绪逆转，沽售压力容易形成「人踩人」。

基本面方面，伍礼贤认为记忆体晶片仍然供不应求，产品价格持续上升，SK海力士业绩亦维持高增长，相关趋势有机会延续至明年底；公司预测市盈率约为10倍，单看估值未算极度昂贵。不过，后市关键在于盈利高增长能维持多久，以及市场对AI硬件股的忧虑何时缓和。

他表示，近期整体半导体及AI硬件股的市场情绪正在转弱，加上韩国加息、美伊局势紧张，以及市场对联储局年内加息的预期升温，均不利科技股估值。因此，他建议投资者可先行观望，待相关风险降温、AI硬件板块及整体市场气氛改善后，再考虑作出部署。

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