国泰航空推限时会员优惠 全球航线最高享8折

为庆祝成立80周年，国泰航空（293）宣布推出「80周年飞跃赏」限时机票折扣。由即日起至今年7月31日，国泰会员凭指定优惠编号预订全球航线，可享高达8折优惠。

是次推广活动的出发日期适用于今年9月10日至12月10日，覆盖中秋节及国庆长假期。

订机票的乘客须于国泰航空网站订购来回机票（「合资格机票」），并于优惠编号栏内输入优惠编号「CX80FARE」及于预订机票时，提供有效的国泰会员号码（预订机票的乘客）以获享高达20%的票价折扣优惠，结账后的优惠编号优惠申请恕不受理。

凡于此推广中使用优惠编号订购的机票，均可享有国泰会员专属的 24 小时免费取消服务。详情请参阅国泰会员专属24小时免费取消服务之条款及细则：https://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/membership/24-hour-free-cancellation.html。

国泰航空「80周年飞跃赏」预订细则：

优惠期至：

2026年7月31日

优惠编号：

CX80FARE

出发日期：

2026年9月10日至2026年12月10日

旅程类别：

来回

目的地：

国泰航空营运的目的地

客舱级别：

经济舱

特选经济舱

商务舱

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