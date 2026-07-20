半新股惨跌非坏事｜曾渊沧

好几只半新股上周跌得很惨，恐怕会影响今后新股的申请额。这不是坏事，申请人少了，中签机会高，只要好好的挑选，很可能发掘到好股。当年友邦（1299）上市，很少人申请，我获得的配售额超过预期，因为申请是靠银行孖展贷款，还得向银行补孖展，不过也不错，持股量多过预期，之后友邦股价的表现并没有令我失望。

2026年上半年结束了，已经开始有上市公司公布上半年业绩，上半年恒指表现不佳，是因为投资者估计上市公司的业绩不佳而沽售吗？相信不是，恒指表现不佳的理由是因为中东战争，是因为投资者担心美国联储局会加息。

特朗普料最终要让步

对美国总统特朗普来说，中东战争已经变成左右为难。特朗普一开始以为一天就可以搞定伊朗，没有想到伊朗会以低成本的无人机来攻击美国高成本的导弹，也没有想到伊朗会封锁霍尔木兹海峡。现在，副总统万斯已经公开说伊朗问题不能以武力解决。但是美伊和谈也很不容易，理由是伊朗很清楚知道特朗普的软肋。特朗普最担心的是高油价、高通胀，但是又没有能力保护每一艘想通过霍尔木兹海峡商船及油轮的安全。

因此，最终要让步的人是特朗普。但是很要面子的特朗普又如何可以不失面子而让步？无论如何，特朗普也会尽一切努力压抑通胀，只有压抑通胀才能遏制加息，沃什虽是他千挑万选选出来的人，如果通胀率太高，他也不能不加息。联储局会不会加息？至今，市场的预期是会加息，而且不止加一次。不过，我觉得沃什是会尽量不加息，下周是沃什上任后第二次召开议息会议，不妨拭目以待。

地产股业绩值得期待

上半年股市表现不佳纯粹是因为投资者有各种各样的担心，而非企业业绩差。上市企业快将公布业绩，业绩好而股价下跌的股，股价应该有回升力量。其中最值得期待的是地产股，去年下半年不少地产股强力反弹，理由是楼价见底回升，今年上半年地产股再度下跌，是因为担心会加息，但是担心会加息与真正加息是两回事。地产股业绩相信不会差，业绩好应可带动股价回升，把加息的恐惧暂时抛开。

第二个值得憧憬的板块是以腾讯（700）、阿里巴巴（9988）为代表的传统科技平台股，这些平台股业绩稳定增长，当然已经没有早期那种每年翻倍的高速增长，但也并非倒退；惟这类股的股价在今年上半年却表现得很差，许多股民纷纷抛售传统科技股而转投新的Al科技股，现在大量Al新股由高峰跌下来，传统科技平台股应可再度吸引股民。

曾渊沧

