高息ETF寻宝 一只财息兼收9%  观乎往绩安全边际大｜李声扬

近期不少读者向笔者查询各种香港上市的高息ETF。著实市场上选择甚多，投资者花多眼乱，笔者也未必能够详细研究每一只。今期先和大家谈谈华夏亚洲高息股（3145），笔者仔细分析后，认为值得留意。特别留意的是，不少标榜每月派息的ETF，其实是从本金分派股息，变相是「左袋交右袋」，将你的本金交回给你就当「派息」，还要收你管理费，投资者频呼「揾笨」。3145现在每月派息，今年已派息6次，没有一次由本金分派，比较「均真」，而这点也可以由股价回报看到，下文详谈。

之前恒生被私有化后，不少「收息一族」都频呼可惜，皆因没有了一只每季稳定派息的股票。不少投资者都爱「财息兼收」，相当看重股息回报。近年由于港股表现较差，投资者更会留意高息股。不过，买单一高息股，风险有点大。即使是巨企，股息也可以减，甚至随时不派。而即使股息不减，股价也可以大跌，令你不能安睡。

分散日本以外亚太区10市场

买入高息ETF，肯定会做到分散。而3145背后持股，遍布不同国家地区，可以将风险进一步降低。3145追踪彭博亚太高股息40净回报指数（港元），顾名思义就是持股40只。而当中持股分散在亚太区10个市场（日本除外），香港上市占约30%，台湾上市占20%，泰国约17%，印尼约12%。

刚才谈到，3145现在是每月派息。留意市面有些高息ETF，看似高股息，但其实派息来自本金本身。3145今年已派息6次，第一次每股0.09，之后五次每次是每股0.10，累计上半年派息0.59。以年头股价计算，这大约是4.5%的股息回报。而留意，今年公司股价也升了约4.5%，此股价表现已计及除净因素。换句话讲，投资者的回报近9%，一半来自股价升值，一半来自派息。相反，若是某些由本金派息的ETF，则会看到计及除净因素后的股价大跌，赚息蚀价，因小失大。

指数设高ROE低杠杆两门槛

3145追踪「彭博亚太高股息40指数」。留意此指数并非滞后地看历史股息率，毕竟过去不代表将来。指数参考大行分析员的未来预测股息率（而彭博有此类数据），也要求股票至少有三位分析师覆盖。此外，指数同时设立了高ROE及低杠杆两项财务门槛，也是希望避开那些只是一年派高息的企业，因为派息的可持续性和可预见性才是重点，只有高ROE和低杠杆的公司，才可以较易一直维持派息。

持股方面，3145的持股涵盖不同市场，而各个市场的相关性不高，就能做到分散风险。而ETF以港元计价，投资者不用担心外币兑换问题（但当然外国公司股息换算为港元时还是会涉及汇率风险）。

十大持股方面，有不少港人熟悉的企业。包括台湾的华硕，香港的建发国际和波司登。此外，十大持股中也有几家泰国银行，包括泰国军人银行，光泰银行以及SCB（又称「暹罗商业银行」）。之前十大持股，也有领展及华能等巨企，现时则不在十大持股，但仍是ETF中的持股。

2014年上市 往绩够长

再看点其他硬资料。此ETF于2014年上市，往绩够长，投资者可以慢慢研究，也是一大卖点。ETF背后总资产约11亿港元，而每天成交约有2000万至2500万港元，对普通投资者来讲，流动性应够充裕。以滚动12个月年化计算，股息率约有8%，此ETF的目标派息率也是约8%，但当然这并非保证。股价现在约是14元，过去一年在13至16元区间，上落不算大，而现在股价处于中间位，值博率不错。管理费方面，则是每年0.6%，和其他同类ETF相若。每手交易单位为200股，入场费约3000港元，门槛相当低。

当然循例要提醒大家：股票可升可跌，即使是高息股ETF也不「包生仔」（有如此产品请告诉笔者）。金融101教你，股息就是可加可减，可以随时不派，所以ETF的派息也是一样。况且，即使股息收到，也可能「赚息蚀价」。不过，观乎此ETF的往绩，地理上也够分散，相信安全边际会比较大。

李声扬

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