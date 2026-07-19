中东战火再起拖累港股港楼 林本利料恒指难越二万六 楼价下半年恐跌半成

美国近日再度空袭伊朗，中东战火重燃，国际油价重上80美元水平，利率期货显示美国今年内可能加息一次。林本利估计，港股及港楼或受加息拖累，恒指下半年恐低见20000或21000点水平，楼价则回调半成。

恒指6月底曾见22518点的今年最低位，但踏入7月一洗颓风，辗转升至周四（16日）的25221点，至周五（17日）才大幅回调逾500点。林本利指出，若根据黄金比率，恒指由低位反弹跌幅的50%或61.8%到25200点水平已差不多了，再以现时经济环境及入市资金来看，实在很难升上26000点。

黄金比率看恒指反弹目标

自1月高位看 自5月高位看 高位 28056点（1月29日） 26844点（5月14日） 低位 22518点（6月26日） 22518点（6月26日） 跌幅 5538点（19.7%） 4326点（16.1%） 反弹38.2% 升2116点，即24634点 升1653点，即24171点 反弹50% 升2769点，即25287点 升2163点，即24681点 反弹61.8% 升3422点，即25940点 升2673点，即25191点

加息恐触发美股大回调

再加上，特朗普仍是全球最大不确定性，来到世界杯尾声美国对伊朗战事重启、油价回升，他担心美国通胀一旦重新升温，联储局因而加息，恐触发美股大幅回调，届时港股亦难以独善其身。「过往经验8月下跌机会大，故要减持，等下跌一成，重返23000点水平，再考虑低吸。」

他重申，恒指可能要等到2027或2028年才有机会重上30000点大关。事实上，他去年3月预测恒指重上28000点前，曾回顾港股2007年至今冲破28000点，甚至突破30000点的历程，往往也非一帆风顺。

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举例2014年市场迎接「沪港通」面世，当年9月一度升至25362点，惟遇上「占中」事件，恒指未能企稳25000点，其后要相隔4个多月、2015年2月才挑战成功，在A股急升助攻下，恒指当年4月升至28588点的高位，可惜其后A股未被纳入MSCI触发股市大跌，「港股大时代」落幕。

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重上3万点或等多两三年

及至2025年12月美国加息0.25厘，更令港股进一步下挫，至2016年2月低见18278点，即不足一年间由高位下挫逾10000点。当年恒指由18000点再起步，9月升至24000点水平，到2017年在特朗普首次上台及「逢七例升」的憧憬下，才一路上扬至2018年1月的33484点历史高位。可见即使恒指今年初曾升上28000点水平，但要重新挑战30000点，再等两三年也不奇。

林本利认为，美国一旦加息可能会触发美股大跌，但联储局届时亦可能转軚减息救市，同时美汇下跌也对港股有利。因此他期待2027至2028年，美国踏入减息周期、美元指数回落至90至91水平，港股有较大条件重上30000点。

楼市料跟随股市回落

股市向来是楼市领先指标，在2015年4月恒指升上28588点时，中原CCL指数同年9月亦高见近147点，其后随著股市急跌、2016年2月低见18278点时，CCL也在3月跌至127点，自高位回调达13%。现时，CCL已由今年3月近135点低位，回升至近日约160点，升幅约两成。他预期，若下半年美国加息，股市回落，楼市也会跟随，惟今次跌幅未必如当年13%这么深，他估计仅回调5%至10%，之后待供楼息率下调而回升。