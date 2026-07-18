汇丰股价屡创新高 警惕三大风险浮现 晶片股泡沫爆破恐累金融股︳余伟龙

汇丰控股（005）作为全球领先的金融机构，在近年全球加息的宏观环境下，展现出强劲的盈利能力，尤其是在净息差扩大的背景下，赚取了丰厚的利息收入。这使得其股价在2026年创下近日150元新高，成为市场瞩目的强势股。然而，对于希望将汇丰作为长期收息的投资者而言，深入理解其潜在风险至关重要。

加息周期下的盈利飙升与股份回购

汇丰管理层为2026年至2028年期间设定财务指标，维持有形股本回报率达到 17% 或以上。

从 2022 年到 2025 年间，汇丰的强势表现主要归因于美国联邦储备局（Fed）大幅加息所带来的利好。全球主要央行普遍采取的紧缩货币政策，使得银行业的净息差（Net Interest Margin, NIM）显著扩大，直接推动了汇丰的利息差收入大幅增长，进而带动了整体营收和利润的飙升。这不仅提升了市场对其营运韧性的信心，也反映了其本身在复杂金融环境下的适应能力。

除受惠于高息环境，汇丰在此期间持续进行的股份回购计划，亦是推升其每股盈利（EPS）和股价的重要因素。例如，在 2025 年，汇丰宣布了两次股份回购，总值达 60 亿美元 。此外，2025 年 2 月，汇丰也宣布了一项高达 20 亿美元的股份回购计划 。这些回购行动减少了市场上的流通股份数量，从而有效提升了每股盈利，进一步刺激了股价上涨，使其转势成为一只强势股，并升至近年股价高位 。

汇丰管理层为 2026 年至 2028 年期间设定了明确的财务指标，目标是维持有形股本回报率（Return on Tangible Equity, RoTE）达到 17% 或以上。这种透明化的回报目标，向市场传达了公司对未来盈利能力的信心。同时，面对利率环境的变化，汇丰采取了严格的成本控制措施，并加强了信贷质素管理，确保其资产负债表保持健康，进一步巩固了其在市场中的正面评价。此外，汇丰的业务结构也为其提供了风险分散的优势。作为一家全球性银行，其业务多元化，涵盖零售银行、企业银行以及复杂的信贷工具（如抵押贷款债务证券 CLO），这使得其收入来源广泛，不易受单一市场或业务板块波动的影响。

收息股投资者需警惕的三大转变

有报告指出，散户投资者正以前所未有的速度涌入杠杆半导体 ETF 。

尽管汇丰表现强劲，但对于长期收息的投资者而言，仍需警惕以下几大风险，以免在高位买入后，面临「赚息蚀价」的困境：

（1）美国进入减息周期：净息差收窄的压力

当前汇丰的丰厚利息收入，很大程度上得益于高利率环境。然而，随著美国联邦储备局（Fed）预计即将进入减息周期，全球利率水平可能随之下降。如果油价能够有效回落，美国通胀进一步缓解，美联储有机会加快减息步伐。这将直接导致银行的净息差收窄，进而影响其核心盈利能力。过去几年「赚暴利」的黄金时期可能告一段落，未来的盈利增长将面临更大的挑战。投资者需重新评估在低利率环境下，汇丰的派息能力是否能维持现有水平。

（2）外围金融市场风险：资产泡沫破裂的冲击

最近美国的费城半导体指数急升超过一倍，初步形成泡沫。此外，大量的散户透过杠杆 ETF 入市，这些操作都会增加市场风险。有报告指出，散户投资者正以前所未有的速度涌入杠杆半导体 ETF 。如果市场急剧变化，从而导致资产泡沫爆裂，外围金融市场的波动将直接影响汇丰的股价表现，作为一家大型跨国金融机构，其股价将不可避免地受到影响，甚至可能出现大幅下跌。对于收息投资者而言，这可能造成「赚息而蚀价」的局面，虽然获得了股息收入，但股价的下跌幅度可能超过股息收益，导致总体投资回报为负。

（3）私有化恒生银行：资本耗用与不良资产风险

汇丰在 2025 年 10 月提出了私有化恒生银行的建议，交易价值约 136 亿美元 。这项收购将耗用汇丰大量闲置资本，从而会影响汇丰未来的回购计划，或影响未来的派息计划。汇丰明确订定 2026-2028 年的目标派息比率约为 50%，虽然 2026 年第一季度的派息（0.1元/股）显示了其持续回馈股东的意愿，但若资本压力增加，这一目标的实现可能面临挑战。

更重要的一点是，私有化恒生之后，恒生的所有坏帐，包括商业楼宇及舖位贷款或中小企贷款等不良资产，将 100% 由汇丰直接处理。在 2025 年 9 月，汇丰就曾要求恒生银行清理香港房地产的不良债务 。如果这些不良资产需要撇帐时，将直接影响汇丰的盈利表现，从而可能导致股价下跌。这对于收息股投资者而言，是一个不容忽视的隐藏风险。



汇丰控股在当前加息环境下展现出的强劲盈利能力和股价表现令人瞩目。其明确的策略目标、严格的成本控制和多元化的业务结构，都为其提供了稳健的基础。然而，对于想在现价买入汇丰，作为长期收息的投资者，必须清醒地认识到即将到来的减息周期对净息差的潜在影响、或全球金融市场潜在的资产泡沫爆破风险，以及私有化恒生银行所带来的资本耗用与不良资产风险。在追求稳定股息收益的同时，投资者应充分评估这些风险，并考虑自身的风险承受能力，以避免「赚息蚀价」的困境。

余伟龙

全职投资者

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