中银长者客户到汇丰、恒生ATM提款免收费 逾3000部机适用 料逾百万客受惠

为响应《长者友善银行服务指引》，中银香港（2388）由即日起，凡该行年满65岁长者客户到汇丰、恒生自动柜员机（ATM）提款，豁免每次收费15元。换句话，现时不论「银通（JETCO）」或汇丰、恒生ATM网络，一共3,000部ATM，该行长者客户都可随意免费提款。该行料有过百万名长者客户受惠。

中银宣布，由即日起，持有中银卡且年满65岁或以上的长者客户，除可继续透过「银通」网络自动柜员机提款外，亦可于全港贴有「银联（UnionPay）」标志的自动柜员机（即包括汇丰和恒生的ATM在内）使用中银卡进行提款，无需缴付手续费，以提升长者客户使用基本银行服务的便利度。

中银长者客「银联」ATM提款现豁免收15元

一直以来，银通（汇丰、恒生以外银行的ATM网络）与汇丰、恒生的ATM网络是互不相通，双方阵营银行的客户无法在对方的ATM网络免费提款，如要提款则需通过附有其他网络（贴有银联等标志）的ATM并缴付手续费。是次中银率先向长者客户豁免收取该项每次15元的手续费。汇丰现时有关收费亦为每次15元。据了解汇丰和恒生的ATM数目约有1,000多部。

中银今日举行了相关服务措施的启动仪式，金管局副总裁阮国恒及金融界立法会议员陈振英，亦有出席。

中银香港副总裁陈文表示，该行一直推动普惠金融，致力为不同客户群体提供适切、便捷的银行服务。尽管电子支付日益普及，长者客户对提款服务仍有一定需求。为进一步提升服务的可及性，该行现豁免长者客户使用「银联」网络自动柜员机提款的手续费，连同原有「银通」网络，持有中银卡的长者客户可于全港逾3,000部自动柜员机提取现金，预料惠及该行逾百万名客户。

手机App大字体方便长者

此外，因应长者客户使用银行服务的习惯，该行持续推出多项友善措施，包括「中银简易卡」提款卡提供特定的自动柜员机操作介面，手机银行亦设有「长者友善手机银行介面」，两者均配备特大字体与清晰指示，方便使用。在数码支援方面，指定分行设有数码大使，协助客户使用数码及自助银行服务。