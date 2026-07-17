韩股暴跌酿血案 20岁青年杠杆重仓海力士输凸 怒斩荐股网红至重伤

韩国股市近期暴涨暴跌，频频触发熔断机制，极端行情更引发血案。据韩国媒体报道，一名20多岁青年因听信财经网红推荐，借钱重仓半导体巨头SK海力士，不料股价暴跌导致严重亏损。该名投资者疑因爆仓怀恨在心，日前于釜山持刀刺重伤该名网红。

报道指，本周一（13日）韩国釜山南区一栋商业大楼内发生伤人案件。当地警方指，受害人长期在网上发布股市分析及个股推荐，拥有大量粉丝，早前曾多次高调推荐SK海力士，并预测股价会大幅上升。疑犯是其YouTube频道粉丝，据报早前完全依照网红建议，倾尽积蓄重仓SK海力士并加大杠杆，惟其后SK海力士股价急跌，令其遭受巨额亏损并背负债务。

韩媒报道，一名20多岁青年借钱重仓半导体巨头SK海力士，疑因爆仓怀恨在心，日前于釜山持刀刺重伤一名推荐该股的财经网红。

疑犯其后查出该网红的办公室地址并上门行凶，造成对方面部及身体多处受伤。警方接报后不足两小时在附近旅馆将疑犯拘捕，并以杀人未遂罪名紧急拘留。受害人送院后已脱离生命危险。

据韩国媒体报道，该青年因听信财经网红推荐，借钱重仓半导体巨头SK海力士，不料股价暴跌导致严重亏损。

料业绩略逊预期引发恐慌

今轮SK海力士被抛售导火线之一，是韩国券商于7月13日发布SK海力士第二季业绩预测报告。虽然报告对公司前景仍作乐观评估，但因预测营业利润略低于市场此前预期，便引发恐慌性抛售。

韩国社交媒体其后充斥投资者留言，批评股市已沦为恐慌、投机及赌博市场，亦有人指出杠杆产品把波动放大。一个月前，仍有韩国散户形容今年是「人生中最梦幻的夏天」，惟短短数周后，已有投资者称投入全部积蓄后爆仓，甚至连下周房租也难以支付。

大量养老金流入股市

值得注意的是，据韩国金融监督院等机构资料，今年首5个月，韩国养老储蓄保险解约数量按年增长62.7%，基金赎回规模按年激增146.1%，大量原本用于养老及长期投资的资金流入股市。韩国五大商业银行上半年已消耗全年家庭贷款额度逾85%，其中信用贷款增长的重要原因之一，被指是居民「借钱炒股」。

韩股年内36次启动停牌

受SK海力士及三星电子两大半导体巨头股价大幅波动影响，韩国综合股价指数（KOSPI）走势异常反复。以周三（15日）为例，KOSPI开市迅速飙升7%，因期货剧烈波动而触发「临时停牌」措施；而此前一天（14日），大市在暴跌触发熔断后，又上演「深V」反弹收升0.73%。今日韩股则假期休市。

事实上，韩国股市行情持续极端，今年以来韩国交易所已36次启动临时停牌，更因KOSPI暴跌7次触发熔断机制。

日前，南韩总统李在明在与政府高层举行的政策会议上也表示，当地股市相当不稳定。他又承认最近杠杆ETF引发了争议，并敦促金融监督院和韩国交易所的负责人迅速解决问题，制定后续应对措施。当地金融服务委员会周四将杠杆型ETF交易的最低保证金要求（即现金最低帐户余额）从1,000万韩元提高至3,000万韩元（折合约15.9万港元），预计于8月5日实施。

相关文章：韩股爆「连环斩仓潮」 逾30万散户本金归零 六成属年轻人 有苦主输退休金彻夜难眠

相关文章：SK海力士曾濒临倒闭边缘 2000年代初研HBM记忆体 AI时代迎收成期 市占率全球逾半

相关文章：韩国健身网红炒股惨蚀7亿 沉迷高风险杠杆一铺清袋 劝散户勿追急升股及孖展

相关文章：年轻人炒股输五成坚拒止蚀 心理学家揭死因 「不只金钱损失 是自尊受创」

