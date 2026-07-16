MemeStratregy旗下Grade10进军韩国 伙艺术行合办Pokémon卡牌展览

迷因平台9GAG团队创立的迷策略（MemeStratregy，2440）公布，旗下卡牌平台Grade10宣布其业务登陆韩国市场，并将联手艺术行GanaArt旗下品牌ZZZ及拍卖行Seoul Auction，于七月中旬在首尔举办卡牌展及私人销售活动。

迷策略表示，是次展览与销售具深远意义，以艺术品的形式举办卡牌展及私人销售，凸显卡牌作为艺术品独特地位；同时标志Grade10将卡牌生态圈拓展至高端拍卖领域，进一步确立卡牌珍贵收藏品地位，极具投资价值。

展出跨越30年珍品卡牌

该公司指出，是次活动将展出跨越30年的珍品宝可梦卡牌，涵盖博物馆级展品及私人市场顶尖选品。展览焦点包括1996年日本Base Set PSA 10完整16张套装，位居PSA双榜榜首，被誉为卡牌史最具代表性的珍藏；同年的关都御三家三连号，三张均获PSA Gem Mint 10兼连续认证编号，属机构级珍品。此外，1995/1997年日本Topsun密封补充盒、2000年韩国版Base Set初版密封盒及2021年Creatures Inc. 25周年内部木盒套装，均为极罕见的历史文物级藏品。

私人销售方面，重点包括被誉为「终极圣杯」的Poncho Pikachu Cosplay六连号套装；Mario & Luigi Pikachu四卡PSA 10连续编号套装；全球仅1,510张，从未从零售渠道公开发售的2025年中国限定Mew ex对卡；以及三张Gold Star系列PSA 10珍品，由传奇插画师操刀，印量极低，为蓝筹级私人珍藏。

迷策略：韩国卡牌市场潜力庞大

迷策略表示，此次进军韩国市场旨在进一步扩大亚洲市场版图，受惠于电竞文化、动漫影响力及完善数码基建，韩国集换式卡牌游戏（TCG）市场近年发展迅速。该公司引述Straits Research报告显示，韩国TCG市场2025年为5亿美元，预计2033年增长至12.8亿美元，复合年增长率（CAGR）达12.5%。

此外，Grade10将于今年9月再度联手内地卡牌龙头卡乐POKECOLOR，于广州举办「CARD JOY x Grade10卡牌盛会」，未来将继续通过Grade10拓展亚洲区内更多潜力市场，持续深化卡牌业务。