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人民币今年以来升值逾3% 成全球最强货币之一 分析料中国「结交朋友」继续容许升值

投资理财
更新时间：19:57 2026-07-15 HKT
发布时间：19:57 2026-07-15 HKT

人民币汇率本月以来逐步升值，在岸人民币汇率中间价为6.791，单日上调80点子，创近3年半以来新高，收市亦见逾三周高位。分析指出，人民币近月持续强势，除了美元从高位转弱外，亦来自内地出口增长强劲，当局在地缘政局变化下「多交朋友」，容许货币升值，预计人民币将继续走强。

最新在岸人民币汇率报6.7761，倒跌27点子；离岸人民币报6.7767，跌27点子。今年以来在岸及离岸价均升逾3%。

王良享：加息预期降温 美元料跌穿100关

臻享顾问董事总经理王良享表示，由于美元通胀低于预期，显示自2月美伊战事爆发以来，美国通胀受控，令加息预期减弱。他相信，美国未来两个月公布的核心消费价格指数（CPI）亦难以大升，令美元指数将跌穿100大关，整体趋稳并轻微下跌至99.5附近水平。

出口商结汇为人民币需求大

王良享指出，今年以来美元指数累升约3.5%，但人民币兑美元仍升值约3%，成为全球最强货币之一，主因包括中国加强资金外流监管，出口增速强劲及出口商将外币结汇为人民币，同时政府亦对人民币升值似乎持容忍态度。

他又解释，中国出口表现较内需更为突出，加上制造业升级及自主研发能力提升，出口竞争力强劲，持续引发欧洲等市场要求人民币升值，认为基于外交考量，「结交多啲朋友，好过多个敌人」，中国或倾向让人民币适度升值，预计人民币将继续走强。

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