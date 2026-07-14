万通信托委霸菱管理两MPF基金 包括香港及大中华股票投资 下调管理费

万通信托宣布，正式委任环球资产管理公司霸菱资产管理（亚洲）担任旗下万全强制性公积金计划中两项成分基金「香港股票基金」及「大中华股票基金」的投资经理，两只基金的年度管理费总额分别下调至0.82%及0.95%。

管理费分别降至0.82%及0.95%

万通信托指出，有关策略性合作旨在结合霸菱的机构投资经验与万通信托的强积金服务，并透过下调管理费水平，协助计划成员建构长远退休保障。

该公司表示，较低的费用水平或可提升长线净回报，两项强积金基金一直是最受欢迎的投资选择，投资策略以长期成果为核心设计，体现在不同市场环境下维持纪律性投资方式的重要性。

万通信托CEO：打工仔对中国经济增长有信心

万通信托行政总裁谢志雄表示，香港及大中华股票一直是强积金成员的核心配置，反映了成员对本地及中国经济长远增长的信心。

该公司表示，从市场角度而言，香港、中国及大中华地区在长期投资组合中持续扮演重要角色，提供具差异化的增长动力及不断演进的投资机遇。该公司指，中国长期战略规划及政策连续性，巩固其在区域及全球经济体系中的地位，而其与香港之间紧密的经济联系，对本地投资者及退休人士而言亦具高度相关性。