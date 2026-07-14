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上海商业银行与HashKey推联营信用卡 积分可作加密货币交易 推广回赠高达4%

投资理财
更新时间：17:56 2026-07-14 HKT
发布时间：17:56 2026-07-14 HKT

上海商业银行宣布，与香港最大持牌数字资产交易所HashKey Exchange及Visa合作，推出亚洲首批银行与持牌数字资产交易所联营信用卡「HashKey Visa Signature信用卡」。

积分可换HashKey港币现金券 用作支付交易

上商指，该款信用卡专为HashKey用户而设，将结合传统金融与数字资产于一体；而Visa提供全球支付网络，持卡人可在全球进行消费，同时日常消费可赚取「自选Crypto回赠」，消费所获积分将自动转换为HashKey港币现金券，可于HashKey用作加密货币交易或支付手续费及其他相关费用。

迎新送高达1200元HashKey现金券

推广期内，合资格客户可赚取高达4%的「自选Crypto回赠」，迎新礼遇则包括高达1,200元HashKey现金券，或1,000元免找数签帐额。此外该卡亦具备发光设计，于感应支付时会亮起独特光效，象征传统金融与数字资产「合二唯一」。

上海商业银行副行政总裁兼零售及数码策略总监冯钰龙表示，是次合作将为传统银行与持牌虚拟资产平台负责任地在跨界别合规协作下树立新标准。

HashKey交易所事业群行政总裁茹海阳则指出，是次发布联名信用卡，不仅是行业内的一次创新，亦证明了香港在打造完备的Web3生态系统方面具备先行优势，并希望让数字资产不再局限于交易环节，而是融入投资者的整体资产配置与流动性管理。

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