30岁存款100万非唯一指标｜彭永东

近年社会上对于年轻一代的理财观念多有讨论。日前在本地社交平台Threads上，便有一位30岁的青年女性分享自身经历，指自己工作多年，积蓄至今仍未能达到100万元水平，因而产生强烈的挫败感，甚至质疑自己人生「很失败」。该帖文迅速引来热议，意见流于两极：有人认为100万元是三十而立的理财基本盘；亦有人直言在香港当前高楼价、高租金及生活成本昂贵的现实下，年轻人要在30岁前累积百万资产，实属不易。

笔者认为，与其过度纠结于一个单一的绝对数字，年轻一代更应将目光放远，思考自己是否已经建立了一套可持续、有纪律的「财富累积制度」。

财富累积非直线 管控「生活膨胀」

「第一个100万」往往是一个理财阶段的结果，而不应该被视为起点。若以一位月薪约2万元的社会新人为例，要在工作首10年内储到100万元，在不计回报的情况下，每月需维持近1万元的储蓄，这在香港高昂的生活开支下确实流于理想化。然而，财富的累积并非一成不变的直线，打工仔在职涯首10年，通常是薪酬增长空间最大的黄金期，随着经验与能力的提升，月薪逐步递增是普遍现象。

真正拉开财富差距的关键，在于收入增加后能否维持或提升储蓄比例。在经济学上有所谓「生活膨胀（Lifestyle Inflation）」的现象，意指许多人随着薪酬调升，其消费模式、旅游频率及生活享受亦同步升级，导致实际积蓄速度停滞不前。若能克制物欲，将新增收入的一部分转化为长线投资，其长远的财富效应将会大相径庭。

善用市场板块轮动抵御通胀

另一方面，部分投资者因近年金融市场波动加剧，而对长线累积财富失去信心。然而，市场纵有波动，长线的增长机会并未消失。回顾今年第二季，全球金融市场虽然受到地缘政治及息口高企等不明朗因素困扰，但科技及人工智能产业依然表现强劲，并带动亚洲多个市场录得亮丽表现。其中，韩国及台湾股市在第二季分别录得约88%及49%的升幅，MSCI亚洲（日本除外）指数亦上升约27.8%。这反映出市场永远存在轮动机会，多元化的资产配置至关重要。

目前香港通胀率维持在约1.9%的水平，但若将资金长期停留在传统的低息存款，实质购买力仍会被时间无形蚕食。因此，单靠机械式的盲目储蓄并不足够，如何让资产有效增值，是每位年轻人必须修读的理财课题。

建立「阶梯式供款」系统

那么，如何系统化地累积第一个100万元？许多年轻人误以为必须精准「捕捉」某一只倍升股，或是依赖单次的投机机会。如前文所述，最有效的核心在于建立一套可持续运作10年、甚至20年的财富增长系统。

笔者较为推荐的做法是「储蓄与收入同步增长」的策略，并配合严格的投资纪律。同样以月薪2万元的年轻人为情景假设：

工作初期：每月先建立约4,000元的固定储蓄及投资习惯，旨在培养纪律。

升职加薪后：随着年资与薪酬上调，逐步将每月投入金额提升至6,000元8,000元，甚至1万元。

额外收入：善用年终花红或季度奖金，适度增加一次性的长线投资。

若以全球股票资产长期历史平均回报约8%至9%作情景推算（此非保证回报），透过这种「阶梯式供款」模式，在8至10年内累积接近100万元的机会相当不俗。这种方法的优点在于循序渐进，比一开始就订立难以企及的固定高金额更具可行性，同时能发挥「平均成本法」及「复利效应」的优势，减低短期市场波动的冲击。

现时本地不少银行、基金公司及保险机构，均有提供多元化的定期定额投资或长线储蓄方案。投资工具本身只是辅助，最终决定理财成效的，在于执行者的恒心与纪律。

总括而言，与其盲目追赶他人的财富进度，或因一时的「落后」而焦虑，年轻人更应自我审视：若今天突然拥有一笔财富，自己是否有能力引导它在未来20年持续稳健增长？真正决定未来退休资产规模的，从来不是30岁时的存款数字，而是往后数十年能否持续控制生活膨胀、提升个人收入，并严格保持投资纪律。及早建立专属的理财系统，才是迈向财务自由的正确第一步。

IPP Financial Advisers Limited董事 彭永东