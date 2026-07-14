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世界杯概念股快上快落｜曾智华

投资理财
更新时间：08:00 2026-07-14 HKT
发布时间：08:00 2026-07-14 HKT

投资，不但要研究目标公司的市场、数据、借贷、发展、管治……其中一种，讲心理。例如世界杯未开波，一般投资者，必定会推敲这个席卷全球的活动，有哪一种商品会得益。自然地就联想到这些商品由哪一间公司制造？可有独家优势或版权得益？再买入。

认定球衣需求 寻找受益者

今次世界杯，我就用这个思考来测试，没有真金白银投资，只冷静地分析再看结果。思考第一步，世界杯开打，哪种商品会最卖得？简单，当然为球衣。几十队参加决赛周队伍，队队有忠心拥趸支持，故此，球衣制作数量，一定是天文数字。尤其热门队伍，例如巴西、法国、英国、荷兰、美国、加拿大、日本、西班牙、挪威……绝大部分由Nike赞助。

Nike并非自己出产球衣，而是与台湾上市的新光合纤（台：1409）合作，用现代化环保纤维技术，组成一条供应链，球衣材料强调永续、低碳与环保。其实，台湾早早已是国际体育服饰材料供应中心。

今年初，当我认定球衣需求将会是天量后，就查到这间新纤应是最大得益者，并有大炒的概念，故开始每日观察其股价变化。

一个世杯概念 半月升近倍

头五个月，此股没大上落，一直在14元（新台币，下同）至16元之间移动，相当平静。但越近世界杯，交投量越多，终于在5月20日，由16.5元开始爆升，不足两周已升破30元，其时世界杯热潮开始席卷。

世界杯越打得炽热，新纤股价越升，一再试高位，终于在上周7月7日接近32元。任何炒股的智者，坚守的定律——永不赚最后一蚊！即在万众狂欢时，你好走喇。

结果又如何？当世界杯进入八强时，真系走得摩冇鼻哥了，新纤股价开始插水式下跌，两日已挞落26.55元。由16.5元起步，炒一个世界杯概念，就可个半月内升近一倍。之后，当然还返原基本步。

今次小弟这个习作，希望帮到大家。两年后的欧洲国家杯，这套理论应又再可以帮到手㗎。

曾智华

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