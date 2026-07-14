内地存储龙头长鑫科技周四强势招股 阿里持股多于创办人 专家提醒：利好或已反映

内地记忆体晶片龙头长鑫科技即将登陆内地科创版，并于本周四（16日）开始网上申购。根据招股书显示，阿里巴巴（9988）及兆易创新（3986）均持有长鑫股份，市场关注上述两股会否受惠、甚至被视为潜在替代投资之余，同时忧虑这只大型新股会否抽走大量资金，从而影响本港及内地市场表现。方德证券高级分析师莫灏楠接受《星岛头条》访问时直言，长鑫上市未必会对二级市场构成明显虹吸效应，但国产存储概念此前已被大幅炒高，长鑫上市的利好亦可能大致反映。

势成科创板历来第二大IPO

长鑫科技计划上市集资295亿元（人民币，下同），势成今年以来A股市场规模最大IPO，亦是科创板历来第二大IPO，仅次于中芯国际。该股成立于2016年，总部位于安徽合肥，采用垂直整合制造（IDM）模式，是中国规模最大DRAM产品研发、设计及制造一体化企业。

公司预计，今年上半年收入1,100亿至1,200亿元，按年增长612.53%至677.31%；归母净利润500亿至570亿元，按年大增2244%至2544%，主因受惠全球算力需求持续上升、DRAM产品供不应求，以及产品价格持续上涨。

市场流动性仍足 无惧抽走资金

对于市场关注长鑫集资295亿元会否吸走市场资金，莫灏楠认为目前市场流动性仍相对较好，市场过往亦不时有大型新股上市，因此不太相信长鑫会令市场出现大规模资金流失。

相反，长鑫上市又能否带旺国产存储板块？莫灏楠对此看法较审慎，因为存储概念近期已被市场大幅炒高，估值未必会因长鑫上市而再获提升。他亦指出，新股相关概念通常会在上市前提前炒作，待公司正式挂牌时，利好消息可能已经兑现，因此长鑫挂牌对整体存储板块影响料较温和。

估值已不低 留意外围存储转弱

针对长鑫股价而言，莫灏楠预计上市初期受新股效应支持必然会上升，但若首日挂牌才追入，股价可能已迅速冲高、甚至因涨幅过大而停牌。

他又提醒，长鑫估值已不便宜，A股即使受资金进出等限制，仍会与外围板块及投资情绪联动，而美股存储及AI硬件板块近期明显转弱，预计相关「影子股」的替代投资效应也会减退。

阿里本业庞大 难有实质受惠

事实上，招股书显示阿里巴巴透过旗下两家主体合共持有长鑫近5%股份，累计投入约76亿元，持股数量甚至远超创办人朱一明。招股书更明确披露阿里云为其核心客户，双方正深度共谋产业上下游的「算存一体化」。

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莫灏楠直言，这对阿里股价难有实质利好，因阿里本业庞大，长鑫持股仅属「鸡碎咁多」，而且上市后短期内也无法变现。至于另一持有长鑫股份的兆易创新，因其本身业务完全属于RAM及存储范畴，估值早已百分之百跟随存储行情反映，持股利好同样所剩无几，投资者不宜冲动追入。

朱一明超长承诺 十年不转让股份

另一方面，长鑫创办人兼董事长朱一明作出超长锁定承诺，宣布上市第一个十年内绝不转让所持股份。同时，朱一明承诺将其持有的7.68亿股奖励股份，在上市满36个月后全数分配给在职员工，激励对象不包括朱一明本人。以公司上市后上看2万亿元市值计算，该批股份价值超过200亿元，若由公司近2万名员工均分，每人可获发逾百万元「超级花红」。