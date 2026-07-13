资金回流传统板块 高息股势受捧｜曾渊沧

前阵子，除汇控（005）外，大户力压其他恒指成分股，力推Al股，大量散户也跟随这样做，但结果都亏损得很惨，狂升许多倍的Al股跌下来，跌得惨不忍睹。Al股从高位回落，钱也慢慢地回来买传统股，当然也继续买汇控。此外，长和（001）股价上周五急速回升。

长和系憧憬派特别息

长和系今年上半年大量出售在英国、欧洲的资产，不但大量套现，也有很不错利润，这些额外利润应该可以在今年内入帐，可大幅降低市盈率，也可能派发特别股息。长和系的海外投资往往喜欢动用旗下数间企业联合注资，过去就曾经由长建（1038）、电能（006）再加上同是李嘉诚家族控制的长实（1113）联合注资买下英国最大的配电公司UK Power Networks。不久之前，李嘉诚家族以高价把这间企业卖掉了，因此这笔额外收益不但可能让长和派特别股息，长建、电能也可能派特别股息。

大家乐18个交易日升40%

上月大家乐（341）公布全年业绩，每股盈利0.29元，倒退29.5%，但是却决定派发每股0.3元的末期股息，连同中期息，全年派息0.4元，远高于每股盈余，派息率高达141%。以公布业绩前一天的股价计算，股息率超过10厘。此举的确有效，从那一天开始，大家乐股价在短短的18个交易日中上涨40%，是近期极少数能逆市上涨的股。这说明在目前的状况下，派高息的股是受欢迎的。

中移动与中电信成「中特股」

数年前，中移动（941）、中电信（728）被美国政府踢出美国股市，股价一跌再跌，最终他们想出一个办法，那就是派高息、一派高息，中移动与中电信股价马上大幅上涨，传媒还特地为这两只股安上「中国特色估值股」的名称。

股息是以现金派发的，不是任何企业想派高息就能够派高息，派高息的先决条件是手上现金充足，因此派高息不但取悦股东，也向分析员表示自己的现金流非常充沛，业务前景也很理想，所以有能力派高息，是进可攻，退可守的企业。

当然，股价因为派高息而炒上去之后，股息率也会相对的向下调整，不再是超级高息股，慢慢的，原本为收息而买的股民会觉得不如趁高价沽售，赚取股价好过收股息，于是股价又再次面对压力了，这也是中移动与中电信的股价近期面对压力的原因。幸好，当股价下跌后，股息率又回升了，再一次可以吸引想收息的股民。

曾渊沧