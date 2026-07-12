尽买港交所等价值回归 IPO越来越多 日均成交额具增长动力｜李声扬

在投资世界里，市场情绪往往与企业的实质业绩脱节，而这种脱节，恰恰就是价值投资者获利的最佳时机。近期笔者将手头上的现金悉数投入港交所（388）（虽然手头现金不多），对笔者而言，这不仅仅是一次简单的交易，更是基于对其商业模式与估值潜力的理性判断。

市场情绪过度悲观

或许有人会质疑：在「金融遗址」的氛围下，买入港股是否明智？回顾2026年6月30日，港交所股价触及了过去一年新低，约360港元。然而，将股价走势与业绩对照来看，这显得有点荒谬。

事实是，港交所2025年的收入与纯利双双创下历史新高；到了2026年第一季，其收入与纯利依然维持在季度历史新高的水平。一家业绩屡创新高的公司，股价却处于一年低位，这本身就是市场情绪过度悲观的证明。当前逾3厘的股息率，对于一家具有护城河的交易所而言，配置价值极高。

许多投资者对港交所的盈利模式存在误解，总认为其高度依赖大型新股上市（IPO）。这其实是「Yes and No」的问题。虽然投资银行及律师在新股上市会赚得极可观利润，但对港交所而言，首次上市费并非核心收入支柱。

IPO价值被长期低估

真正的核心在于日均成交额（ADT）。这是一个长久以来被低估的逻辑：IPO的价值不仅在于上市那一刻的收费，更在于新股上市后带来的后续成交量。港交所实质上是一间「吃成交量」的公司。ADT受益于总市值与市场活跃度（Velocity），尽管短期内恒生指数的波动会影响成交，但从长远来看，随著新股不断上市，港股的ADT具有内生的增长动力。

若将今日的成交量与2007年港股同处24000点时相比，便会发现今日的成交量早已不可同日而语。指数水平相若，但成交升了3、4倍。得益于股票、衍生工具（轮证）及ETF产品的极大丰富，港交所盈利基础已今非昔比。这也是为何尽管恒指距离历史高位尚远，但港交所的纯利却能创下历史新高。

全年业绩亮丽可期

我们可以尝试进行一次快速但合理的财务估算。根据公开数据，2026年上半年日均成交额约2,830亿元，进入7月后，市场热度更有增无减。说好了的北水减退，并无出现。若假设下半年市场不出现极端黑天鹅事件，将全年ADT估算为2,830亿元是相当保守且合理的。

基于第一季业绩进行年度化估算，预计全年收入可达320亿港元，纯利约208亿元，每股盈利约16.4元。若维持90%派息比率，预计全年每股派息可达14.8元。以当前385港元的股价计算，其投资回报前景相当明朗。

从估值角度分析，港交所市盈率（PE）处于历史区间的低位。目前历史市盈率约27.3倍，预期市盈率约23.5倍。相比过去多年平均约37倍的历史市盈率，现阶段的估值水平显得极具吸引力。

之前股价的震荡，很大程度上归咎于市场对于资金流向的恐慌，例如对北水减少或监管政策的担忧。然而，7月份市场表现出强劲的成交活力，证明了市场的流动性依然充沛。

一次值得出手机会

作为一个长线投资者，笔者深知投资不应随波逐流。虽然市场总有杂音，但数据不会说谎。在ADT稳步增长的趋势下，港交所的盈利能力得到有力支撑。当然，投资永远伴随著风险，若恒指不幸大幅下挫，例如跌回2024年的14000点，港交所自然会大跌。但就目前的风险收益比而言，这是一次值得出手的机会。

文章见报之时，笔者已买入港交所，接下来要做的，就是保持耐心，等待市场回归理性，让时间证明价值的回归。

李声扬

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