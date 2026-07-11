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Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本

投资理财
更新时间：17:52 2026-07-11 HKT
发布时间：17:52 2026-07-11 HKT

一个平凡的基层职位，只要企业愿意长期投资，员工一样可以有「出头天」。今年60岁的Tony Barzar在Costco担任收银员近40年，虽然他多年来拒绝担任主管，选择留在前线服务顾客，但如今他不仅在退休金帐户中已累积超过100万美元（约780万港元）身家，还买下一幢拥有游泳池的3房豪宅，以及于过去10年间与家人到欧洲旅游两次。

从停车场收集购物车做起

据《 华尔街日报》报道，Tony Barzar早于1986年加入Costco前身Price Club，从停车场收集购物车、时薪5.85美元（约46港元）做起，至今服务近40年，目前时薪已达约32.9美元（约257港元）。他感叹道：「年轻时，我从没想过我和家人能过上现在的日子」，并指「我其实可以退休了，但退休后又能做甚么呢？Costco一直待我不薄」。

他又坦言，多年留下来也是看中了Costco的薪酬与福利，尤其是两场重大家庭变故，让其深刻体会到「这份保障的分量有多重」。在Costco提供的医疗保险中，他的普通门诊自付额为15美元、专科门诊自付额为25美元，远低于全美平均水平。

两场重大变故体会保障重要

更重要的是，他在去年初发生了两场重大家庭变故，先是女婿自杀身亡，其后是相伴26年的妻子不幸诊出患有3期脑癌，幸好Costco提供的医疗保险全额报销了3次脑部手术费，Tony Barzar亦休了近一年带薪假来照顾家人，并在公司的心理疏导福利下调适状态，今年则以兼职身份重返工作岗位，而且薪金并未减少。

除了Tony Barzar之外，Costco首席财务总监Gary Millerchip透露，美国Costco有「成千上万」时薪员工的退休金帐户余额超过100万美元。他指出，公司对员工投入意味员工愿意长期留任，直至最终退休；从长远来看，这种模式的成本其实更低。报道又提到，Costco员工入职一年后流失率约7%，仅为行业平均水平的零头。

视资深员工为「秘密武器」

另一方面，Costco除了一直支付都高于大多数美国零售商的薪酬外，亦会将Tony Barzar这类资深员工视为「秘密武器」，因为这类员工可靠、经验丰富，可通过快速结账和友好交谈来提升会员购物体验，其中手速最快的传统收银员每小时可为约70名顾客结账（平均水平为每小时57人）。许多Costco门店近年更为资深员工设立「文化教练」一职，即使不是主管，也能担任官方导师，更明确发挥经验优势来培训新员工。

此外，Costco还将时薪员工的最高时薪从31.9美元上调至32.9美元，提高了年度奖金，并为在公司效力满30年的员工增加了一周额外假期。

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