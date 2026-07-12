Trump最爱的几只军工股｜蓝血工厂

欧洲那班沉醉于福利社会与和平幻象的北约（NATO）盟国在过去几十年，一直将美国当作免费的保镳，享受著廉价的安全感。如今，这个时代正式宣告终结。特朗普（Donald Trump）的旨意很清晰：天下间没有免费的午餐，要美国的军力保护？可以，请各位乖乖打开国库。

未来几年，北约国家将被迫花费数以千亿计的美元，这笔天文数字的军费，最终只会有一个流向——悉数用来购买「美国制造」的军备。特朗普最新一场重磅演说，没有满口仁义道德的废话，也没有欧洲政客那种虚无缥缈的环保大梦，焦点死死地锁定了美国的国防建设。

军工巨头：LMT、RTX及BA

对此，特朗普也毫不避嫌，直接点名了几大美国军工巨头。首当其冲的，自然是研发出F-35战机的洛歇马丁（Lockheed Martin，美股代号：LMT），以及在导弹与防空系统领域独步天下的雷神（Raytheon Technologies，美股代号：RTX），再加上航空与军事双栖的老牌霸主波音（Boeing，美股代号：BA）。

这些「军工复合体」作为主宰全球导弹系统与军用飞机命脉的巨头，绝对是这场「千亿保护费」游戏中的最大受益者，很难不相信，LMT、RTX与BA的股价不会在全球的硝烟与焦虑中取得渔人之利。

未来战场：NOC

除了背靠传统坚船利炮的重工业，现代战争的形态早已迁至无人化、AI化的未来战场上，比如特朗普特别提到的诺斯洛普格鲁门（Northrop Grumman，美股代号：NOC），就是这家掌握著全球最顶尖、最精准先进无人机技术的霸主。

欧洲军工股：RNMBY

对于有接触欧洲股票的，也可以留意他也点名提到的德国老牌军工业骄子莱茵金属（Rheinmetall，德股代号：RHM.DE / 美股预托证券：RNMBY）与美国本土企业的导弹制造合作计划。这一著棋，既是技术的融合，更是将欧洲仅存的军工精华，牢牢地绑在美国的战车之上。

AI相关：PLTR、META及MSFT等

跟着蓝血人做投资，不要只听其言，更要观其行。正当特朗普在台上大谈国家防卫之际，美国政府伦理办公室（OGE）最新披露的交易报告，揭开了这位白宫主人私底下豪掷百万美元买入与军事情报、AI数据分析密不可分的传奇企业Palantir（美股代号：PLTR）。

另外，在AI与地缘政治的交汇点上，他斥资500万至2,500万美元，疯狂加注科技巨擘Meta（美股代号：META）与微软（Microsoft，美股代号：MSFT），又继续吸纳英特尔（Intel，美股代号：INTC）和西部数据（Western Digital，美股代号：WDC），而这两只股份自他3月首度涉足以来，竟然分别录得高达205%与128%的惊人升幅。

加密货币相关：HOOD、COIN

与此同时，他的年度财务报告更披露了价值数以亿计美元的加密货币相关收入，而在5月的交易清单中，更赫然出现了Robinhood（美股代号：HOOD）与Coinbase（美股代号：COIN）的名字。

医药相关：UNH、LLY及MRK

对于医药与健保，大手买入了联合健康（UnitedHealth，美股代号：UNH）；而在公开演说中，他则特别点名了两大美国药业巨无霸：凭借减肥神药风靡全球的礼来（Eli Lilly，美股代号：LLY），以及在医药研发领域执牛耳的默沙东（Merck，美股代号：MRK）。

从天上的战机导弹、矽谷的AI算力，到入口的救命胶囊，美国正在重建其全方位的本土生产线与经济霸权，而当政客内幕交易无可避免，普通人只能看清现实，紧跟著这位白宫首席操盘手的脚步，在这些掌握著真理与命脉的巨头身上，寻找财富密码。

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