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最强亚股基金半年劲赚85% 罕有重仓日韩股 惟存储主题降温 下半年赢输家恐逆转

投资理财
更新时间：06:00 2026-07-12 HKT
发布时间：06:00 2026-07-12 HKT

日韩台股市上半年表现强劲，带挈亚洲股票基金成为最突出MPF类别，平均升幅达28%。《星岛头条》翻查各只亚股基金资料更发现，上半年最劲一只大赚逾85%，最差一只仅赚约18%，可谓差天共地，个中原因是基金配置亚洲不同地区比例不同，重注韩股、台股、甚至日股的基金成为上半年大赢家。不过，日韩台股市7月开局以来同告下跌，若存储晶片主题继续「熄火」，下半年亚股基金赢输家恐怕将会逆转，其中上半年最强的海通亚太基金，截至7月9日的本月表现便录得负回报12.1%。

多只基金属于「日本除外」

不少人打工仔近年拣选亚股基金，也是看好存储晶片股浪潮，希望藉MPF间接投资日韩台的相关股份。现时MPF市场上的亚股基金，主要投资于台湾、韩国及中港等市场，头十大持股大多也包括台积电、三星电子及SK海力士等巨头。

不过，多只基金均属于「日本除外」基金，即组合不会纳入日本股票。唯独有一只例外是海通亚太基金，因其同时投资于日韩台，上半年表现也因此「与众不同」，大赚逾85%。

翻查海通亚太基金的基金便览，截至5月29日其日股占比达28%，韩股则占逾29%，台股亦占近6%。头十大持仓既包括三星、SK海力士及台积电，亦持有日股的铠侠、住友电气工业及藤仓，均是近年受惠AI发展浪潮的公司。然而，该基金表现佳，收费也不便宜，据积金局资料其基金开支比率达1.9%，为同类主动型基金第三高。

最差亚股基金半年仅赚18%

其余没有日股的亚股基金，上半年回报高低取决于其韩股与台股比重多寡，以表现第二佳、上半年回报逾53%的东亚集成信托亚洲股票基金为例，其首季基金概览显示，台股及韩股比例分别为24.6%及24%，合计超过48%。至于上半年表现最差、仅赚约18%的恒生亚太基金，其台股及韩股合共仅占27.3%，持仓最重是中港地区，共占35.9%。

上半年表现最佳及最差亚股基金

强积金计划及基金名称

上半年回报

最佳5只基金

海通退休金 亚太基金

85.38%

东亚集成信托 亚洲股票基金

53.74%

东亚行业计划 亚洲股票基金

53.33%

东亚享惠计划 亚洲股票基金

51.25%

富达 亚太股票基金

37.96%

最差5只基金

恒生智选 亚太股票基金

18.67%

汇丰智选 亚太股票基金

18.68%

汇丰智选 智优逸亚太股票追踪基金

22.78%

恒生智选 智优逸亚太股票追踪基金

22.79%

万全 亚太股票基金

23.17%

来源：积金评级

  

不过，韩股及台股太重仓随时是「双刃剑」，因为第三季开局不久，半导体股升势稍为收敛，韩国综合指数本月以来回落11%，台湾加权指数下跌约1.6%，相反港股恒生指数同期上升约5.6%。截至7月9日，海通亚太基金本月至今录得负回报12.1%；相反，恒生亚太基金仅蚀约3.3%。

相关文章：韩股MPF上半年倍升 亚洲股市热度恐降温 专家吁减持转投债券基金

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