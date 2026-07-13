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争产案真相 不是钱分得不匀 而是期待没说透 遗嘱生效前完成真正传承 ｜K先生周记

投资理财
更新时间：06:00 2026-07-13 HKT
发布时间：06:00 2026-07-13 HKT

富豪家族争产案，每隔几年总会上演，故事往往是白手兴家的生意创办人离世，累积大笔遗产给遗孀及子女，争产往往源于财富分配不均，个别子女继承独得大部分遗产，被其他后人闹上法庭，挑战遗嘱的有效性。不过，出现争产案的更深层原因，原来往往是创办人没有发现，每位后人对遗产安排，都有不同的期待。

对于真正通透的公司创办人，传承从来不只是立遗嘱，而是早在多年前已着手安排，理解每位家人的期待，将原本会变成官司的问题及早在家族会面上理顺。

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创办人留下财富，还是留下战场？

有时候，家族最大的风险不是没有遗嘱，而是只有遗嘱。

K先生语录：

午夜接近时分，夏季的中环依旧灯火通明。

Vampire Capital 办公室里比平日安静，Andrew刚完成一个家族客户的视像会议。

Alex放下平板，沉默了一会才打破寂静。「Boss，我一直想不明白一件事。最近看到一宗豪门家族官司，创办人生前明明立了遗嘱，为何最后家人仍要打官司？」

Andrew笑了一笑，「因为你从来没机会分家产，所以才会这样问。其实香港家族定期都有争产案。老爸一走，屋企变董事会；董事会，最后又变成法庭。」

Alex白了他一眼说：「我认真问。」

Andrew收起笑容，淡淡地说：「我留意到另一件事。这场官司中，虽然管理层每天照常开会、员工照常上班、公司一直正常运作，但有位管理层在官司里说了一句话——『我一直都在管理公司，只是现在，我不知道谁才是真正的老板。』」

Kelvin加入他们的对话：「管理公司的人，不一定拥有公司；拥有公司的人，也不一定懂得管理公司。」

Alex抬起头：「所以真正出问题的，不是遗嘱，而是控制权？还是分不匀啊？」

立遗嘱者常忽略家人不同期待

Kelvin看著Alex说：「你觉得，每一位立遗嘱的创办人，真正希望的是甚么？」

Alex想了一会：「把财富分好？」

Kelvin轻轻摇头：「我相信，每一位立遗嘱的人，都不是希望家人有一天走上法庭，而是希望自己离开之后，一家人仍然是一家人。只是很多创办人没有发现，每位家人对同一份安排，都有不同的期待。」

很多创办人以为，股份安排好了，钱也分好了，公司自然可以继续走下去。

Andrew接著说：「妈妈想的通常不太一样，她需要的是一份安心。儿子需要的是信任。爸爸把公司交给我，代表他相信我有能力把它做好。女儿在意的往往不只是股份，她更希望爸爸有没有同样重视她。如果公司不适合交给她，爸爸会不会早就用另一种方式，为她留下一份同样重要的心意。」

Kelvin望向窗外：「所以真正通透的创办人，从来不只是立一份遗嘱，很多安排，其实早在很多年前，就已经开始。」

Andrew点了点头：「我们见过不少创办人，有些保单20年前就已经安排好了。真正花时间思考的，从来不是买不买，而是人生走到最后，究竟希望留下什么。」

Alex沉默了一会：「所以，一张保单，真正安排的从来都不只是赔偿？」

Andrew笑了一笑：「保单只是开始。客户最初来找我们，或许是想保障资金、股权、遗产、税务，甚至企业保障的问题。但谈到最后，我们讨论得最多的，往往是家族。」

真正成熟安排 为后人保留选择

Kelvin接著说：「因为真正需要安排的，从来不是财富，而是人。公司会变，家族会变，孩子会长大。真正成熟的安排，不是今天就把所有事情决定好，而是在人生每一个阶段，都仍然保留选择的能力。」

他停了一停续说：「很多人以为，一份遗嘱可以解决所有问题。但真正的传承，从来不是在人离开那一天才开始。所以遗嘱很残忍。它把很多来不及说出口的信任、期待和爱，最后都变成几个数字。而每一位家人，都会用自己的感情去阅读同一份文件。很多争产，就是从这里开始。」

Andrew轻轻点头：「遗嘱是一份法律文件。家人阅读它的方式，却从来都是感情。」

Alex望著平板，想著那宗新闻，新闻报道的是一场争产官司。Kelvin看到的，却是一位创办人还来不及完成的安排。

Kelvin没有再说话，只是慢慢走向酒柜，取出一瓶 1999 Domaine Méo-Camuzet Echézeaux Grand Cru。他望著酒瓶，沉默了一会，「这瓶酒之所以珍贵，从来不只是因为年份。而是接手的人，没有辜负上一代留下来的一切。」

Andrew点点头：「Jean-Nicolas Méo接手酒庄后，所有人都拿他跟Henri Jayer比较。」

Kelvin轻轻举起酒杯：「传承，不是复制上一代，而是在尊重上一代之后，建立属于自己的判断。经验可以分享。原则可以传承。唯有判断，只能靠下一代自己建立。家族，也是如此。」

Alex低头望著杯中的酒，似乎突然明白了什么。

唯有正确判断能力需传承

Kelvin放下酒杯：「创办人，决定一家企业能够走多远。接班人，决定它能够走多久。真正能够传承的，不是财富，不是方法，而是建立正确判断的能力。」

Alex沉默了很久。他终于明白。

遗嘱，可以分配财富。

信托，可以安排资产。

保险，可以预留选择。

但没有任何一种安排，可以代替一个人的判断。

一家人坐下谈话化日后争拗

Kelvin望著杯中的红酒：「很多人问我，怎样才能避免家人将来争产？我从来不相信有任何一份文件，可以保证家族永远没有纷争。但我相信，如果今天愿意早一点谈、早一点安排、早一点理解每位家人的期待，很多原本会变成官司的问题，或许就会变成一家人坐下来的一次谈话。」

他停了一下：「创办人留下财富，不难。真正困难的，是留下财富之后，家人仍然愿意坐在同一张餐桌前。」

K先生周记

相关文章：强人支撑整个商业帝国 AI时代最致命是「创办人风险」｜K先生周记

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【专栏简介】

VC云柏资本（Vampire Capital）坐落于中环核心地段，由Kelvin掌舵。

他长年游走于香港、新加坡、杜拜、伦敦及亚洲各大家族办公室之间，专门处理企业家、家族及超高净值人士最复杂的财富与风险问题。

从企业传承、跨境资产配置、家族信托、创办人风险（Founder Risk）、企业融资，以至地缘政治对财富的影响，许多表面看似是金融问题，背后往往其实是人性、权力与信任的考验。

在Kelvin眼中，保险从来不是产品，而是财富秩序的一部分；风险亦从来不只是数字，而是每一个决策背后的人与故事。

过去一年，Kelvin与Andrew、Mike及Alex穿梭于全球不同市场，见证过家族企业的兴衰、创办人的压力、兄弟姊妹之间的资产争夺，也看过地缘政治与资本市场如何改变一个家族的命运。

《K先生》并非单纯的财经专栏。
而是一个关于财富、风险、人性与时代变迁的故事宇宙。
红酒、雪茄、超跑与维港夜景只是背景；
真正的主角，永远是那些在关键时刻作出决定的人。

【人物简介】

Kelvin （K先生）
VC云柏资本创办人，长年为企业家、家族办公室及超高净值人士处理复杂财富架构与风险管理问题。
曾于加拿大及美国留学及工作，足迹遍及亚洲、中东及欧美市场。热爱红酒、雪茄与经典靓车，习惯透过市场周期观察人性，也擅长在混乱之中寻找秩序。

Andrew
Kelvin家族成员及最信任的伙伴之一，负责新加坡及中东市场。沉稳务实，擅长企业融资、跨境资产规划及家族办公室业务。

Mike
来自印尼外交家家族，拥有广泛东南亚商界网络，负责区域市场发展及企业客户关系。熟悉东南亚企业文化及家族企业运作模式。

Alex
年轻一代代表。大学毕业后因疫情进入金融保险行业，因缘际会加入VC团队。透过他的视角，读者得以一步步走进高端财富世界，理解资本、市场与人性之间的微妙关系。

K先生周记简介:

VC云柏资本（Vampire Capital）坐落于中环核心地段，由Kelvin 掌舵。 他长年游走于香港、新加坡、杜拜、伦敦及亚洲各大家族办公室之间，专门处理企业家、家族及超高净值人士最复杂的财富与风险问题。 从企业传承、跨境资产配置、家族信托、创办人风险（Founder Risk）、企业融资，以至地缘政治对财富的影响，许多表面看似是金融问题，背后往往其实是人性、权力与信任的考验。 在Kelvin眼中，保险从来不是产品，而是财富秩序的一部分；风险亦从来不只是数字，而是每一个决策背后的人与故事。

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