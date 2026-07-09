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穷人和有钱人消费最大分别｜周显

投资理财
更新时间：17:34 2026-07-09 HKT
发布时间：17:34 2026-07-09 HKT

穷人和有钱人消费的最大分别，是穷人的消费是真的消费，但有钱人消费的同时，也是在赚钱。

买豪宅固然可以赚钱，其他如女人买手袋是消费，富婆买爱马仕是投资，年年升值，例如「小房子」（Faubourg Sellier Birkin）原价是40万元左右，在2025年底的佳士得香港拍卖会上，一只白色「初雪」版本，拍出了381万元。2026年，我朋友拍了一个鳄鱼皮，承惠400多万元，这真的是香港一间小房子的价格了。

百达翡丽或劳力士年年升值

论到买手表，买百达翡丽（Patek Philippe）或者劳力士，当然是年年升值，唔使讲嘢，不过要年年买新货，维持VIP地位，死了之后，可以父传子，这地位也是遗产之一。

十几年前，吾亡友陈承龙买了一部法拉利，上手是黎明，黎明新车落地揸了3个月，卖出还略有赚头。无他，陈承龙是新贵，想买现货，而老钱永远揸新车，仲有赚！

至于旅行，头等机票哪用钱买？买表买车都碌卡，用积分换咪得啰！这就是穷者越穷，富者越富的基本原理。

周显
 

周显简介:

作者、投资者、知识份子、八卦公

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