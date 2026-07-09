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Michael Burry料政治气候不会容忍预测市场 押注两大体育博彩股 同步加码京东

投资理财
更新时间：16:38 2026-07-09 HKT
发布时间：16:38 2026-07-09 HKT

电影《沽注一掷》原型人物、美国对冲基金经理Michael Burry周三（8日）在其Substack电子报上透露，已买入全球两大线上体育博彩平台Flutter Entertainment及DraftKings（DKNG）的股票，同时加码买入京东（9618）。

据外媒报道，Burry以每股约107美元的价格买入在英国上市的Flutter，并以每股约26美元价格买入DraftKings，两项投资合计构成一个完整仓位，配置比重约为60%对40%，不过他指未来可能会将两者各自列为完整持仓。

预测市场利用了监管漏洞

Burry在文中指出，预测市场是这两家公司面临的主要威胁，因为预测市场可让投资者透过合约针对货币政策走向及体育赛事等各式事件下注，且能在美国商品期货交易委员会（CFTC）监管下在全国范围内提供，更能规避各州的博彩税。

文中直指，预测市场运作利用了监管和税收严格的博彩业的漏洞，相信「政治气候不会容忍这种情况」，并预期预测市场最终将被纳入监管并课税。

此外，Burry指Flutter股价今年已累跌50%，但由于公司业务强劲且具备相当规模，尽管过去曾出现资本配置不当，其股价仍具吸引力；而DraftKings股价亦下跌了21%，但营运业务正出现转折点。

料港股受惠日韩市场退烧

与此同时，Burry表示以27.58美元加码买入京东股票，并指京东为其前三大持仓之一，预期随着AI及记忆体晶片热潮在南韩及日本退烧，港股及A股可望受惠。

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