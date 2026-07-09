环联指港人财务趋审慎 近六成料明年收入难增 最怕经济衰退、就业前景及通胀

环联今日（9日）发布2026年第二季消费者脉搏调查显示，在经济前景不明朗及收入增长预期放缓的大环境下，香港消费者对财务管理更趋审慎。虽然大多数消费者对承担额外债务持谨慎态度，导致整体借贷意欲下跌，但Z世代的信贷需求仍见较其他年龄层强劲。

报告显示，64%消费者表示在过去3个月收入仅维持不变甚至有所减少，较去年同期上升8个百分点。该趋势亦反映于消费者对未来收入前景持更保守的看法上，不足一半（42%）预期未来12个月的收入将会增加，较去年同期的49%为低；同时，近六成预期来年收入只会持平（45%）甚或减少（13%）。

在收入前景放缓的背景下，担心可能出现经济衰退（56%）、就业前景（55%）及日常用品的通胀（55%）是受访者表示将影响未来6个月家庭财务状况的首三大忧虑。

35%减少外出用餐等支出

不过，55%香港消费者对未来12个月家庭财务状况仍持乐观展望；相关信心亦反映于偿债能力方面，87%受访者预期能全数支付目前所有帐单和贷款，比例较2025年第二季显著上升了11个百分点。此外，消费者加强现金流管理及更小心地控制开支，或是支撑该信心的关键，在过去3个月期间，35%消费者表示减少了外出用餐、旅游和娱乐等非必要支出；另有37%受访者指增加了应急资金储备。

倾向优先考虑生活必需品

展望未来，香港消费者在开支规划上同样展现审慎态度。28%预期在未来3个月将会增加住屋、水电、保险和信用卡等项目的开支，以及提高退休基金和投资方面的支出；27%受访者则认为医疗保健的开支将会上升。这些均是消费者表示短期内开支增幅最大的项目，反映消费者更倾向优先考虑必要的生活所需。

至于消费者对购买汽车和家电等大额消费则维持谨慎态度，38%表示计划削减相关开支，为各类消费项目中减幅最高。

计划申请新信贷比例大跌

另一方面，香港消费者审慎的理财管理亦延伸至他们对信贷的取态。57%消费者认同有足够渠道获取所需信贷及贷款产品，略高于去年同期的55%。同时，67%有信心在有需要时其信贷申请可获批，较去年同期的63%上升。然而，消费者的信心并未能带动借贷意欲，计划申请新信贷或为现有信贷进行再融资的消费者比例按年大幅下跌15个百分点至27%。

较多Z世代视信贷为重要工具

信贷需求回落，亦反映于受访者认为信贷的重要性有所下降。认同信贷和贷款产品对于实现其财务目标非常甚至极为重要的消费者比例，由去年同期的56%轻微下跌至 51%。纵观各年龄层，千禧世代和X世代的跌幅最为显著；而Z世代则相对稳定，仍有61%视信贷为实现财务目标非常甚至极为重要的工具。

就信贷产品偏好而言，在未来12个月有意申请新贷款或为现有信贷进行再融资的消费者中，需求主要集中于消费导向的无抵押贷款产品。当中，51%有意申请新信用卡，28%计划使用「先买后付」支付服务（即免息分期付款计划），另有27%则打算为现有信贷产品申请更高的信贷额。