Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

环联指港人财务趋审慎 近六成料明年收入难增 最怕经济衰退、就业前景及通胀

投资理财
更新时间：15:35 2026-07-09 HKT
发布时间：15:35 2026-07-09 HKT

环联今日（9日）发布2026年第二季消费者脉搏调查显示，在经济前景不明朗及收入增长预期放缓的大环境下，香港消费者对财务管理更趋审慎。虽然大多数消费者对承担额外债务持谨慎态度，导致整体借贷意欲下跌，但Z世代的信贷需求仍见较其他年龄层强劲。

报告显示，64%消费者表示在过去3个月收入仅维持不变甚至有所减少，较去年同期上升8个百分点。该趋势亦反映于消费者对未来收入前景持更保守的看法上，不足一半（42%）预期未来12个月的收入将会增加，较去年同期的49%为低；同时，近六成预期来年收入只会持平（45%）甚或减少（13%）。

在收入前景放缓的背景下，担心可能出现经济衰退（56%）、就业前景（55%）及日常用品的通胀（55%）是受访者表示将影响未来6个月家庭财务状况的首三大忧虑。

35%减少外出用餐等支出

不过，55%香港消费者对未来12个月家庭财务状况仍持乐观展望；相关信心亦反映于偿债能力方面，87%受访者预期能全数支付目前所有帐单和贷款，比例较2025年第二季显著上升了11个百分点。此外，消费者加强现金流管理及更小心地控制开支，或是支撑该信心的关键，在过去3个月期间，35%消费者表示减少了外出用餐、旅游和娱乐等非必要支出；另有37%受访者指增加了应急资金储备。

倾向优先考虑生活必需品

展望未来，香港消费者在开支规划上同样展现审慎态度。28%预期在未来3个月将会增加住屋、水电、保险和信用卡等项目的开支，以及提高退休基金和投资方面的支出；27%受访者则认为医疗保健的开支将会上升。这些均是消费者表示短期内开支增幅最大的项目，反映消费者更倾向优先考虑必要的生活所需。

至于消费者对购买汽车和家电等大额消费则维持谨慎态度，38%表示计划削减相关开支，为各类消费项目中减幅最高。

计划申请新信贷比例大跌

另一方面，香港消费者审慎的理财管理亦延伸至他们对信贷的取态。57%消费者认同有足够渠道获取所需信贷及贷款产品，略高于去年同期的55%。同时，67%有信心在有需要时其信贷申请可获批，较去年同期的63%上升。然而，消费者的信心并未能带动借贷意欲，计划申请新信贷或为现有信贷进行再融资的消费者比例按年大幅下跌15个百分点至27%。

较多Z世代视信贷为重要工具

信贷需求回落，亦反映于受访者认为信贷的重要性有所下降。认同信贷和贷款产品对于实现其财务目标非常甚至极为重要的消费者比例，由去年同期的56%轻微下跌至 51%。纵观各年龄层，千禧世代和X世代的跌幅最为显著；而Z世代则相对稳定，仍有61%视信贷为实现财务目标非常甚至极为重要的工具。

就信贷产品偏好而言，在未来12个月有意申请新贷款或为现有信贷进行再融资的消费者中，需求主要集中于消费导向的无抵押贷款产品。当中，51%有意申请新信用卡，28%计划使用「先买后付」支付服务（即免息分期付款计划），另有27%则打算为现有信贷产品申请更高的信贷额。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
01:10
华富邨谋杀案│排小巴踩到脚结仇怨 50岁女子猛掐死者颈部几分钟至昏迷
突发
6小时前
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
00:57
朱维德离世｜太太悲伤透露临终细节 突现久违笑容下秒再无反应 最后半年认不出老婆
影视圈
4小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
23小时前
周润发、徐小凤相隔35年首同框  跟近百岁阔太齐庆生  发哥曾跪拜小凤姐献世纪一吻
周润发、徐小凤相隔35年首同框  跟近百岁阔太齐庆生  发哥曾跪拜小凤姐献世纪一吻
影视圈
6小时前
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
影视圈
19小时前
星岛消息：车站楼高两层 不设上盖物业 。
白石角站丨消息：车站楼高两层、不设上盖物业 座落「嘉熙」对面 政府承诺2033年落成目标不变
社会
3小时前
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
月入9万夫妇住200呎纳米楼呻换楼难 求教仲量联行香港主席 网民哗然拆解离奇真相 主席「最终回复」曝光｜Juicy叮
时事热话
2026-07-08 14:15 HKT
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
2026-07-08 12:16 HKT
钟培生扬言打造亚洲卡牌中心 挑战秋叶原 豪租2.2万呎巨舖 月入千万才收支平衡
钟培生扬言打造亚洲卡牌中心 挑战秋叶原 豪租2.2万呎巨舖 月入千万才收支平衡
商业创科
9小时前
当局铲平涉事酒店，以示治理决心。Rohit6156585804@X
印度13岁女被拐5天遭逾30男轮奸 官方铲平3涉案酒店向罪犯宣战
即时国际
17小时前