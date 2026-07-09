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「AI假任志刚」派股票贴士 神态声线极逼真 提防堕入投资骗局｜有片

投资理财
更新时间：16:11 2026-07-09 HKT
发布时间：16:11 2026-07-09 HKT

近年人工智能（AI）技术一日千里，却沦为诈骗集团的犯案工具。「深度伪造」（Deepfake）影音骗案屡见不鲜，骗徒肆意冒充名人、财金专家以至前政府高官进行投资诈骗。近日，社交平台 Facebook涌现一段怀疑诈骗广告，骗徒公然利用AI技术，伪造行政会议成员、金融管理局前总裁任志刚的容貌与声音作招徕。

游说投资所谓「潜力股」

从该段伪造影片中，假冒的任志刚不论神态及声线均极度逼真，他积极游说手头有闲资的市民投资数只所谓的「潜力股」，更夸下海口指相关股票目前股价仅约2元，预计未来两个月内有机会狂飙至60元以上，以极度夸张的回报率作饵吸引眼球。

从该段伪造影片中，假冒的任志刚不论神态及声线均极度逼真，他积极游说手头有闲资的市民投资数只所谓的「潜力股」。（撷取自Facebook ）
从该段伪造影片中，假冒的任志刚不论神态及声线均极度逼真，他积极游说手头有闲资的市民投资数只所谓的「潜力股」。（撷取自Facebook ）

骗徒其后声称已整理好该批股票的完整名单及「最佳入场时机」，强调所有「免费贴士」均会在 WhatsApp 群组内完全公开。影片末段带有强烈诱导性，不断催促观众「只需花5秒钟」点击下方连结加入群组即可领取资料，最后更以「试咗唔会蚀底」等坊间说辞，试图卸下大众的防备心。

影片末段，假冒的任志刚不断催促观众「只需花5秒钟」点击下方连结加入群组即可领取资料。（撷取自Facebook ）
影片末段，假冒的任志刚不断催促观众「只需花5秒钟」点击下方连结加入群组即可领取资料。（撷取自Facebook ）

值得注意的是，发布该广告的 Facebook专页实为「空壳专页」，没有发布任何帖文，也没有追踪者，相信其用处仅为投放这类AI伪造广告。网民若不慎点击连结加入群组，随时堕入投资骗局。

勿轻信单一视听资讯

针对这类高科技骗局，警方过去曾指出，近年已侦办多宗涉及AI深伪技术的投资诈骗案。骗徒多利用合成影像或声音作为诱饵，以分享「飙升股」或内幕消息为名，一步步引导受害人加入假投资平台或要求汇款。由于受害人看到熟悉或具权威性的脸孔，往往容易放下戒心并按指示行动，最终招致巨额损失。

为防范AI骗案，警方呼吁市民应时刻保持警觉，抱持「怀疑并核实」的态度。大众切勿仅凭单一影片或语音便作出重大财务决定，凡涉及金钱交易或提交个人敏感资料的指示，必须透过官方或其他可靠渠道进行双重核实。

目前，政府、银行及执法机关已将深伪诈骗列为重点防范项目。警方提醒，市民如遇可疑广告应立即保存截图或影片等证据，切勿随意点击不明连结；如有任何怀疑，应立即致电警方「防骗易18222」热线，或向反诈骗协调中心（ADCC）求助，以免蒙受金钱损失。

相关文章：苦主「取消保单」惨遭呃走50万 骗徒假扮AI客服 逐步套取银行资料

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