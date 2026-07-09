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调查指港人期望退休至少要500万 惟仅15%达标 隐形养老危机迫在眉睫

投资理财
更新时间：14:02 2026-07-09 HKT
发布时间：14:02 2026-07-09 HKT

黄金时代基金会公布《退休生活规划调查报告2026》，揭示香港在连续10年蝉联全球最长寿地区的背后，市民在面对长寿时代的财务储备、医疗开支及身心准备上，均存在显著的「期望与现实」落差。调查显示，逾半受访者认为退休至少要500万元以上，但仅15%达标。

基金会在6月以网上问卷方式访问了505名横跨各年龄层的香港市民，了解他们对退休生活规划的部署。调查结果显示：

1. 财务鸿沟「有心无力」

高达53%受访者认为退休至少需要500万元以上，然而实际上仅有15%拥有同等金额的流动资产；更有超过四成市民每月仅能拨出5,000元或以下作退休安排，反映隐形养老危机迫在眉睫。

2. 医疗开支居焦虑之首

逾九成受访者强调「长寿之都」必须涵盖完善的医疗及健康照顾，超过三成半人直指医疗支出是退休后最重要的开支。

3. 蓝图缺乏具体实践

虽然73%受访者未有详细的退休生活规划，但对退休生活有明确想像画面（如重拾兴趣、社区参与），显示市民缺乏转化想法的具体行动。

4. 长寿经济诱发「长寿焦虑」

退休规划是否充足，取决于现有资产与预期退休资金的差距。受访者中，5%认为自己的退休生活准备非常充足，22%及43%分别认为充足及尚可，22%及8%分别认为准备不足及完全未准备。对于不少受访者虽有安排仍感不足，只因退休年期由过往的10至15年，延长至现今的20至40年甚至更长，传统思维已难应对。

此外，在规划退休财务安排上，最多受访者（59%）选择强积金及公积金；其次是投资理财产品（50%）、医疗保险（49%）；以高龄津贴、长者生活津贴、综援等政府资助作为退休后财务保障则有17%。

黄金时代基金会创会主席容蔡美碧表示，人口高龄化将成为社会常态，退休其实是人生下半场的起点，需作妥善安排，惟调查显示大部分香港人并未准备好迎接长远的退休生活。

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