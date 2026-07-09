按揭回赠｜汇丰中银等加码按揭回赠 中小行增至1.5% 业界：对转按客具吸引力

本港银行按揭回赠加码，市传大行包括中银香港 （2388） 及恒生回赠最高均可达1.4%，较早前的1.2%有所提高，贷款门槛为100万元；汇丰也提高回赠至1.3%，适用于2,000万元或以上贷款。

至于现时市面最高现金回赠则为创兴银行，回赠达到1.5%，适用于所有一手及二手住宅物业，包括转按，但不包括村屋及资助房屋的按揭申请，贷款门槛为300万元以上，而100万至300万元亦可获约1.3%回赠。该计划设有两年罚息期，首年罚原贷款额1%及退回全数现金回赠，次年退回全数现金回赠。

按揭回赠｜星之谷按揭：小行低门槛吸客抗定息

星之谷按揭转介行政总裁庄锦辉表示，1.5%回赠属目前市场最高，亦是自2023年年底以来的高位，而且贷款要求只需300万元，门槛较低，相信对正在观望高回赠的转按客户尤其具吸引力。

他分析指，大型银行推出定息产品，在按揭息口上有优势，中小行由于资金成本问题，较难利用定息按揭与大行直接硬拼，「高回赠」便成为最直接见效的回应手法。故今次有中小行率先将回赠加码至1.5%，打破了市场闷局。

庄锦辉补充指，面对大型银行对按揭业务表现进取，其他中小行相信为维持市场占比，仍需要进一步增加优惠，特别是针对低门槛、细贷款额的业务，推出较具竞争力的回赠比率。

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