按揭回赠｜四大银行按揭回赠齐加至高达1.4% 创兴回赠1.5%瞬间下架

本港楼市表现稳健，银行在贷存比率偏低下冀多做贷款，故纷纷再加按揭现金回赠抢按揭生意。据悉，四家大型银行已齐齐将按揭回赠最高上调至1.4%，只是要求贷款门槛不同，最高门槛是汇丰，需达3,000万元，另外三家大行则要1,000万至1,500万元以上不等。中小行方面，创兴推出的1.5%全城最高按揭回赠已见光死，并即日下调至1.4%，看齐同业。

按揭回赠｜大行1.4%回赠须大额贷款

市场人士指出，近数月银行根本没停过加按揭回赠，最新四大行的回赠已由此前的1.2%逐步上调至最高达1.4%，惟只适用于大额贷款，以中银香港（2388）和恒生为例，若贷款额1,000万元以上，便可获多达1.4%回赠。如是渣打，则要逾1,500万元才享此回赠水平。至于汇丰，要享1.4%回赠，贷款额更需达3000万元。

若以1,000万元贷款额计算，1.4%回赠即相当于14万元，较此前的1.2%回赠所获的12万元，再多2万元落袋，增幅为17%。

按揭回赠｜创兴1.5%「见光死」 即日降至1.4%

中小型银行方面，在加回赠上更见积极，多家早已加至1.4%，而创兴日前进一步将回赠调高至1.5%，高居同业，适用贷款额为300万元，可惜被传媒广泛报道后，今天（9日）傍晚已下架，并将回赠下调至1.4%。

按揭回赠｜中原按揭王美凤：买家宜预留首期资金

中原按揭董事总经理王美凤表示，今年楼市持续稳健向好，加上银行的贷存比率处于低水平，整体贷存比率约52%甚低水平，港元贷存比率亦约为72%低水平，促使银行放贷流动性增加；推动银行增加楼按积极取态，以增加楼按竞争力吸纳更广泛物业客源。

她指，今年银行逐步上调按揭现金回赠，由年初高达贷款额1%增至目前高达1.4%或以上，尽管现时回赠水平已属近年新高水平，对比过往例如2023年曾高达贷款额之2%至3%仍有距离，故此当银行楼按积极并具备条件，按揭现金回赠可有上调空间，置业人士可因此受惠。

中原按揭董事总经理王美凤。

回赠逾1%需扣减按揭贷款额

王美凤特别提醒，现时按揭现金回赠已升穿1%水平，用家需留意金管局的现行楼按指引。凡现金回赠超过住宅按揭贷款额的1%，银行在计算按揭成数时，必须将整笔回赠金额从按揭贷款额中扣减，这意味著买家实质可借的按揭金额会因而减少。由于银行会于完成交易后才安排发放现金回赠，买家需先自行准备多一点首期资金以便完成交易，资金较紧绌的用家需多加留意。

此外，申请高成数按揭保险计划的买家亦要注意现金回赠的计算方式。尽管用家是申请9成按揭，银行一般仍只会以7成按揭上限来计算现金回赠，而非以9成贷款总额计算，两者实际所得的回赠金额会有显著差别。



她建议有意置业的人士，面对银行日渐增多的按揭优惠，除了比较现金回赠率及贷款额门槛外，亦应一并衡量按揭计划之实际息率、配套优惠及条件、审批时间及罚息期等，从而选择最切合个人财务状况的按揭方案。

按揭回赠｜经络曹德明：预料回赠仍有上调空间

经络按揭转介首席副总裁曹德明表示，楼市持续畅旺，带动按揭市场同步上扬。根据经络按揭转介研究部及土地注册处最新资料显示，今年上半年现楼按揭登记累计录得41,707宗，较去年同期的28,885宗增加12,822宗（44.4%），创近四年的首半年新高。

经络按揭转介首席副总裁曹德明。

与此同时，大型银行自年初起积极争取按揭业务，包括推出低息定息按揭计划或提高按揭现金回赠，以吸引优质客户，其按揭市占率持续维持在高水平，六月份四大银行现楼按揭市占率更高达78%，创下三年新高。由于住宅按揭市场竞争激烈，部分中小型银行为提升竞争力，近期开始提高按揭现金回赠，以争取全年按揭业绩，预计未来按揭现金回赠仍有上调空间。

按揭回赠｜星之谷按揭：小行需加码回赠抗衡大行

星之谷按揭转介行政总裁庄锦辉表示，市场一度出现1.5%回赠属目前最高，亦是自2023年年底以来的高位。他分析指，大型银行推出定息产品，在按揭息口上有优势，中小行由于资金成本问题，较难利用定息按揭与大行直接硬拼，「高回赠」便成为最直接见效的回应手法。故今次有中小行一度率先将回赠加码至1.5%，打破了市场闷局。

庄锦辉补充指，面对大型银行对按揭业务表现进取，其他中小行相信为维持市场占比，仍需要进一步增加优惠，特别是针对低门槛、细贷款额的业务，推出较具竞争力的回赠比率。

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