BCT亚股基金6月底录大幅净流出 打工仔或先行锁定利润

据BCT数据，6 月曾进行基金转换的成员人数为2026年上半年第二高，亦是第二季最高，IPP Financial Advisers Limited董事彭永东表示反映MPF成员仍然相当活跃。从资金流向来看，股票基金类别于6 月录得年内最高净流入，而净流入主要集中于下旬，资金多由保守基金类别转往美国股票基金类别及香港股票基金类别。相反，近期表现亮丽的亚洲股票基金类别未见太多资金流入，更在6月最后两个交易日录得可观净流出，显示部分成员有意趁亚洲市场早前升势先行锁定利润。

BCT 退休金业务主管王玉麟亦指，保守类别基金已连续三个月净流出，显示成员对市场的信心逐步回升，开始撤离防守型资产，追逐新经济及本地反弹机会。他又指，以股票类别基金为例，香港市场于6 月第四周净流入大幅跃升，成为各市场之冠。这反映成员仍受短期消息影响，情绪化操作仍存在：成员在市场反弹时迅速撤出保守基金，转投股票市场，显示「追涨」心态。

去年最活跃成员或日日转基金

王玉麟又指，据BCT 的研究报告结果显示，2025 年转换基金次数最多的BCT 强积金成员，一年内转换多达211 次。由于公众假期及周末并无强积金交易，换言之，这名成员几乎每天都在操作。但数据显示，这成员的全年回报较同计划整体成员平均回报仅高出约 0.7% ── 反映过度追逐短线波动，未必能真正提升退休投资成果。

BCT 建议成员在退休投资上应以长线分散配置为核心，审慎考虑所选基金是否契合长

远经济发展方向；同时避免以「短炒」心态管理退休金，才能真正捕捉市场增长潜力，为退休生活建立稳健保障。

上半年AQUMON指数报7.4%

另外，香港强积金（MPF）市场在2026 年6 月录得负回报，6 月的AQUMON MPF「综合基金指数 + 通胀指数」为 -1.41%。虽然6 月表现反复，但2026 年上半年的AQUMON MPF「综合基金指数 + 通胀指数」报7.40%，显示整体回报保持正面。

