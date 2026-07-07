港人退休意识与实际行动有较大落差 永明：47%人无理财规划或仅规划一年内

Sun Life 永明退休调查显示，港人退休意识提升，视退休储蓄作为短期目标的排名已由2025年的第6位跃升至今年的第2位。不过，香港永明金融财富及退休金业务首席财务官陈琎指出，港人的退休意识与实际行动存在较大落差，而生活成本压力令其长线规划与退休供款受压，从调查显示有47%受访者并无理财规划或只规划一年内。而在被动规划的准退休客户中，有16%预计需要延迟到70岁或以后才退休。

8%因财务压力减少或停退休供款

调查发现，受访者中只有 26% 有五年或以上规划；43%于未来 3 至 5 年倾向优先处理日常开支；8%更因财务压力而减少或暂停退休供款。

调查又显示，主动规划的准退休人士已开始规划退休，当中44%提早10年或以上开始，惟多达77% 被动规划的准退休人士并未开始就退休开支作出任何规划。此外，36%准退休人士对退休准备没有信心。在被动规划的准退休人士中，更有46% 表示不确定或没有信心。

陈琎称，受访者一般出现3大误区，包括没时间或不知如何管理强积金；退休太遥远，长期忽略帐户，以及频频转换基金，不懂平衡风险与回报。

人工智能续利好东亚北地区

谈及下半年投资展望，永明资产管理（香港）行政总裁刘以浩表示，整体宏观市场而言，虽然近期油价从高位回落，但会否回升仍是未知之数，若能源价格持续高企，或再推升通胀，令央行维持鹰派立场。同时联储局主席已换届，新任主席若加快缩表，或会收紧市场流动性。另方面，人工智能(AI)投资热潮正由美国扩展至全球，并带动上游硬件供应链需求，尤其利好东亚北地区，如韩、日、台，长远具发展潜力。

美股有危亦有机 欧地缘政治风险高

就资产类别方面，刘指，美股虽受中东地缘政治、美国推迟减息影响，但企业业绩及资本开支表现强劲，当中84%企业盈利胜预期，更有23%企业盈利带来惊喜，故可谓有危亦有机。至于亚洲股市，AI乃结构性增长主题，但或受货币紧缩政策和美元走势影响。欧股的投资环境呈温和增长，惟地缘政治风险较高。

刘续指，鉴于美国11月有中期选举及美国国债情况，故料联储局今年维持利率不变的机会较大，认为打工仔投资强积金应平衡风险与回报，而现时可考虑股债混合型基金，待年尾时才再作部署。

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