积金局优化黄金ETF为按类别核准 便利更多产品加入MPF可投资选项

积金局今日（7日）更新指引，优化黄金交易所买卖基金（黄金ETF）的核准方式，由以往个别核准转为按类别核准，即日生效，以便利更多黄金ETF加入市场成为强积金基金可投资的选项。

积金局发言人表示，积金局持续审视及扩阔强积金基金可投资的资产类别，让强积金业界有更多元化的投资工具，加强为强积金计划成员分散投资风险和提升回报潜力。局方又表示，理解黄金ETF提供了一种低成本、高流动性及具透明度的方式投资黄金。在现行的强积金法例框架下，已有两个经积金局个别核准的黄金ETF成为强积金基金的准许投资项目，让强积金基金可透过黄金ETF投资黄金市场。

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须证监认可于港上市实体黄金ETF

发言人续指，积金局在平衡投资灵活性与风险的前提下，并考虑到自从黄金ETF纳入强积金制度以来，营运顺畅，所以决定优化黄金ETF的核准方式，由个别核准转为按类别核准。经优化后，一个黄金ETF只须符合积金局订明的准则，包括须为证监会认可及于香港交易所上市、属于实体黄金ETF，而该黄金ETF没有被归类为衍生产品基金，就可成为强积金基金的准许投资项目，无须积金局作个别核准。

强积金基金投资于黄金ETF不可超过该基金净资产值10%的上限将维持，有关投资规例旨在有效控制投资风险，确保计划成员的利益得到妥善保障。

与此同时，积金局欢迎政府拟于今年第四季向立法会提交修订强积金法例的条例草案，当中包括建议放宽强积金基金可以同时投资于积金局核准的基金组件（即核准汇集投资基金和紧贴指数集体投资计划）及个别准许投资项目（例如黄金ETF、房地产投资信托基金等）。这个建议如得以落实，将有助提升基金投资的灵活性，便利业界善用包括黄金ETF在内的准许投资资产类别，以分散风险和提高基金回报潜力。积金局将全力配合政府的相关工作。

保监局：港贵重物品保险有优势

另外，就香港黄金中央清算及结算系统正式开展试营运，保监局表示，在香港投保贵重物品保险具备显著的营运优势。 「贵重物品保险」是专门为价值高昂及便于运输的资产（例如贵金属）而设的保单，保障其因实物遗失、损毁或盗窃所引致的风险。一般而言，此类保险可保障存放于保险库内、陈列展示期间，或于全球各地运输途中的相关资产。投保人不但可受惠于承保商在本港保安基建方面的专业知识，亦可获得度身订造、与香港健全的法律制度紧密衔接的保障方案。香港目前有若干具备不同区域专业知识的保险公司承保贵重物品保险。