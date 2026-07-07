强积金︱MPF今年来人均赚1.85万 亚股基金受惠AI大赚28% GUM吁部署环球股票

强积金顾问GUM公布，年初至今截止6月30日，「GUM强积金综合指数」报302.6点，上升5.7%；第二季MPF人均赚25,014元，至于年初至今则人均赚18,525元。GUM首席投资总监刘嘉鸿指，恒指走弱主要受阿里、腾讯两大重磅企业盈利预期受压，股价大幅下跌拉低指数；叠加内地相关政策带来跨境资金流动预期变化，市场对香港金融窗口地位产生观望情绪，进一步压制港股走势，料港股重磅企业盈利不确定性仍会带来市场回调风险。

6月强积金综合指数因恒指受到传统科网股盈利压力影响，跌1.4%，人均蚀5103元；第二季MPF扭转上一季「蚀钱」走势，人均赚25,014元，年初至今则人均赚18,525元。

强积金表现（第2季回报）

综合回报 ▲7.8% - 股票基金 ▲10.3% - 混合资产基金 ▲9.0% - 固定收益基金 ▲0.4% 人均回报 ▲25014元 资料来源：GUM

港股蚀7% 被动型输一成

GUM指出，各资产类别中，亚洲股票基金上半年表现最佳，回报达27.9%，主要受惠于AI基建、记忆体及半导体等强劲需求；其次是大中华股票基金以及日本股票基金，都有约15%的回报，美股基金回报约8%，但港股基金亏损约7%，追踪指数的港股基金更亏损10.3%，主因传统科网股收入放缓以及缺乏AI主题支持而受压。

上半年各资产类别表现

类别 回报/亏损 亚洲股票基金 ▲27.9% 大中华股票基金 ▲15% 日本股票基金 ▲15% 美股基金回报 ▲8% 港股基金 ▼7% 香港股票基金（追踪指数） ▼10.3% 资料来源：GUM

值得注意的是，刘嘉鸿指，今年混合资产基金反超纯股票基金，主因港股在强积金股票持仓中占比较高，恒生指数全年走弱拖累纯股票基金收益；而主流混合资产懒人基金配置港股比例偏低，受港股拖累较小，其次今年市场波动加大，混合资产搭配股票与防守型债券，震荡行情下抗跌优势凸显，更适合长线退休投资。

刘嘉鸿建议，仍然看好股票市场，不过就买入环球股票，即使资金及投资者仍然对股票市场看法向好，但资金在不同市场，例如美国市场流去欧洲市场、欧洲市场或流向中国市场，甚至港股，环球股票投资都可以捕捉到，且风险及波动都不会太大。

加息预期消化 料无碍美股

GUM指出，今年4月至5月期间美国股票基金录得爆发式净转入，两个月合共近50亿元，以往资金规模流入较少的亚洲股票基金今年连续两季稳定吸引资金流入，年初至今估计达到19亿。刘嘉鸿表示，过去资金集中在七大头部科技企业，近两月资金逐步分流至美股中小型企业及传统行业，行情由单一科技板块扩散至全市场，支撑美股长期乐观预期。他又指，美国联储局新主席政策立场偏向模糊，市场预估年内余下四次议息会议，9月暂不加息，年底前最多加息一次，单次上调25基点，而加息预期已基本被市场消化，对美股冲击有限。

日本股市方面，刘嘉鸿指，日美利差令日圆弱势格局延续，弱势日圆有望带动企业盈利、薪资上涨，市场期望通胀稳定在2%至3%区间，而短期中日地缘摩擦仅停留在旅客管控层面，暂未出现大规模经济冲突。

另外，GUM策略及投资分析董事云天辉表示，AI及晶片带动美日韩股市，今年首5个月，美国股票基金及预设投资策略/核心累积基金各吸纳约50亿元，亚洲股票基金及日本股票基金分别净流入19亿及7亿元，港股及大中华股票基金则分别录得约18亿元净流出。他指，70亿资金乘势追入美亚日股票，2026年净转化额达667亿，料创5年新高，部分资产回报相差达到103%，料成员将更积极进行计划和基金选择，并指第二季市场新增4只强积金基金，总数增至382只。

中风险者可配置核心累积基金

刘嘉鸿表示，对于积极管理强积金的高风险投资者，因近期美元走强，资金有望流入美国股市，不少人工智能相关科技股多在美国上市，可持续关注美股走势，并指此番AI热潮并非过去科技热潮般「来的快走得快」，而是从底层重塑全球生产力，具备长期支撑逻辑；中风险投资者可考虑配置DIS核心累积基金；低风险投资者则建议配置强积金保守基金，并预期人民币有望持续走强，人民币债券具有吸引力。

