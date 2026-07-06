WeLab推全港首个智能外币兑换 海外交易自动用最抵汇率货币

数字银行WeLab Bank（汇立银行）宣布，即日起推出本港市场首创的智能外币兑换（FX SmartSwitch）功能，透过「最佳汇率决策」系统，客户于海外进行外币签帐或提款时，系统会即时比较其外币钱包内的平均买入汇率与市场外汇牌价，自动选择更具成本效益的汇率完成交易。

自动选择最佳汇率

WeLab Bank表示，系统会根据客户持有外币的平均买入汇率与当前市场汇率进行比较，选择更具成本效益的支付方式。该银行举例指，客户以每100日圆兑5.1港元买入日圆，如汇率跌至4.8，系统会自动以港元兑换；如升至5.2，则会使用现有日圆余额，客户无需手动比较，只需一键启动功能。

WeLab指出，坊间一般的海外消费模式，客户往往需要自行留意汇率走势、提前兑换外币，亦可能担心出发外游时汇率进一步转差而影响兑换成本，管理多种货币时，亦未必能轻松作出最合适的选择。该行指出，智能外币兑换解决市场痛点，将相关流程自动化，让客户于每笔交易中均可作出更高效的汇率选择，令海外消费更便捷流畅。