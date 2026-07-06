积金局公布MPF股票基金12个月回报达19.6% 「懒人基金」回报亦逾14%

积金局今日（6日）公布截至今年6月底强积金投资回报临时数据显示，股票基金过去12个月平均年率化净回报为19.6%；混合资产基金过去12个月平均年率化净回报亦有14.6%，而俗称「懒人基金」的预设投资策略（DIS）旗下核心累积基金亦有14.3%。

2000年以来回报跑赢通胀

若以强积金制度2000年实施以来计，占强积金总资产合共81%的股票基金和混合资产基金的平均年率化净回报分别为5.1%和4.8%，跑赢同期1.8%的年率化通胀率。至于「懒人基金」旗下核心累积基金自2017年推出以来的平均年率化净回报为7.3%，同样跑赢期内年率化通胀率。

按基金种类划分的强积金基金的年率化净回报

积金局提醒强积金计划成员，强积金是跨越超过40年的长线投资，不应以短线投资的角度看待强积金，更不应尝试捕捉市场，避免造成「高买低卖」，影响计划成员的强积金投资回报。

至于没有时间或缺乏投资知识管理强积金投资的计划成员，可考虑善用DIS，分散投资于环球股票及债券市场，并设有「随龄降险」的自动调节机制，以协助计划成员减低投资风险，而且旗下基金亦设有收费上限（为资产净值的0.85%）。

