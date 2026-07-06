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调查指港企对前景信心回升 近八成拟3年内进军海外 东盟及内地最受捧

投资理财
更新时间：14:54 2026-07-06 HKT
发布时间：14:54 2026-07-06 HKT

大华银行今日（6日）公布《2026年大华银行企业展望研究报告》显示，在复杂多变的经济环境下，香港企业倾向以更审慎策略应对市场挑战，并聚焦提升业务韧性，推动选择性扩张及加快业务转型。报告又指，93%受访企业表示已采用数码方案，作为核心策略，并带来实际效益。

76%对未来一年有信心

报告指出，整体营商气氛转弱，受访企业对营商环境持正面看法比例由2024年的73%降至2025年的63%；不过，企业对前景信心逐步回升，76%受访企业对未来一年表示有信心。

在此背景下，企业正采取多项提升竞争力措施，29%受访企业计划拓展新客户群、26%将ESG因素纳入营运，另外24%则检视业务策略以凸显自身优势。

企业跨境投资意欲增强

在市场拓展上，约半数受访企业已于2025年拓展海外市场，而计划未来3年进军海外比例升至79%，显示跨境投资意欲持续增强，其中东盟及内地继续为最受青睐的目标市场，分别占33%及26%。

在地缘政治持续带来不确定性的情况下，企业更重视供应链管理。86%受访企业视供应链管理为策略性重点，并透过多项措施提升应对能力，其中包括27%分散供应商来源、27%探索替代采购策略，以及有26%推动供应链数码化。同时，38%受访企业积极加强在东盟及区内的供应网络布局，显示供应链正向更具韧性及本地化方向发展。

数码转型仍是核心策略

值得关注的是，数码转型仍是企业的核心策略，93%受访企业已采用数码方案，并带来实际效益，其中包括36%表示提升生产力、33%指改善客户体验，亦有30%认为可加强决策能力。

然而，随着数码化日趋成熟，持续实现预期成效亦更具挑战，仅53%企业表示其数码项目已达到预期成效。尽管如此，近八成企业计划于2026年增加数码投资，惟网络安全风险、推行成本高昂及旧有系统整合等问题仍为主要制约因素。

逾九成计划未来一年增AI预算

AI应用亦持续普及，企业普遍预期可提升生产力，促进成本效益及加强客户互动。虽然仍处于发展初期，但市场信心逐步增强，尤其在科技，媒体及电讯（TMT）行业，超过九成企业计划在未来一年增加AI相关预算。

此外，可持续发展仍为企业核心关注议题，86%受访企业认同其重要性，近半数已开始推行相关措施。越来越多企业将可持续发展视为重要动力，38%认为有助提升竞争优势、37%认为其可提升品牌价值，35%则着重其能强化长远韧性。

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