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积金局据报将容许MPF投资更多黄金ETF 推动香港打造黄金交易中心

投资理财
更新时间：14:17 2026-07-06 HKT
发布时间：14:17 2026-07-06 HKT

强积金（MPF）据报将容许投资更多黄金交易所买卖基金（ETF）。据《南华早报》引述消息报道，积金局计划本周稍后时间修订有关黄金ETF的规则，可能容许所有黄金ETF成为强积金投资项目，只要产品符合特定标准，将毋须像以往般逐一审批。

盼增加黄金ETF选择

报道指出，今次调整旨在增加黄金ETF的选择，让强积金成员拥有更多产品选择，也是政府推动将香港打造为黄金交易中心的举措之一。

报道又指，有关改革将采取充分的风险管理措施，例如禁止黄金ETF使用衍生性商品，以及将其对强积金的投资比例限制在10%以内。
 

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