港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？

「经深飞」是真精明，还是假悭钱？当港人北上消费从饮食娱乐延伸至航空出行，深圳宝安机场已成为「悭钱新选择」；另一边厢，部分深圳旅客却反向操作，特地飞抵香港后再转车回深圳湾，主因香港国际及长途航点更多、班次更密。中大商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波接受《星岛头条》访问时直言，价钱并非所有人的首要考虑，「选择哪个机场出发，关键在于价格、时间成本、方便度与起飞时间的综合考量」。

深圳票价普遍较港平逾3成

以携程网报价为例，于6月底香港直飞浦东单程最平约1,320元，深圳出发则最低仅612元，相差逾一倍；若飞北京、成都、杭州等热门城市，深圳出发票价亦普遍较香港便宜3至5成。有网民更透露，如果在复活节、圣诞等旺季飞日本，深圳票价可低至香港三分之一。

这种价差根源在于航线定位，深圳机场国内航线属「内线」定价，不受跨境税费影响；加上内地航空公司竞争激烈，进一步压低票价。反观香港机场，内地线多被视为「国际转机」延伸，定价自然较高。不过，李兆波提醒，价钱并非所有客群的首要考虑，「如果是商务客，公司预算和时间紧迫性是首要考虑；对于退休人士，时间成本较低，价钱便是主要考虑」。

往返二线城市班次更密集

班次密度方面，深圳机场于2026年夏秋航季每周计划航班接近9,400架次，日均超过1,300架次，12条骨干航线日均往返逾560架次，几乎「随到随走」。同时，深圳国内通航点约120个，直航选择远多于香港。

李兆波以自己亲身经历为例，「最近我去重庆，选深圳飞就是因为班次很密、时间选择多。香港虽然也有飞，但二线城市如重庆、武汉、长沙，班次就差一点」。

深圳机场于2026年夏秋航季每周计划航班接近9,400架次，日均超过1,300架次，12条骨干航线日均往返逾560架次。

过关耗时费神 安检成致命伤

时间成本及便利度方面，从香港市区到深圳机场，最经济是搭乘港铁转深圳地铁，全程车费不超过74元，但耗时约1.5小时，并需多次转乘；若搭乘跨境巴士则较方便，车程约1至1.5小时；最舒适自然是网约车或跨境包车，惟单程动辄数百至过千元。整体而言，从香港出发到深圳机场，连同预留过关及缓冲时间，至少需预留3小时，较直接从香港机场出发多出1.5至2小时。

根据官方预测，长假期罗湖口岸日均人流高达25万、福田口岸亦达23万人次，过关随时要多花半小时。对于赶飞机的旅客，过关时间的不可控性是最大风险。此外，人民币汇率波动亦是隐藏成本，而内地的行李过关与安检更是致命伤。

李兆波直言，「你拖着行李箱过海关，内地机场搜身要从头摸到脚，电脑、手表、银包全部要拿出来；香港机场新保安系统，电脑都不用拿出来，走过去就行，效率高很多」。

更关键的是航班准点率，他分享亲身惨痛经历，「前几个星期由重庆回深圳，本来下午4点半起飞，因为深圳下大雨机场封了，一路延误到晚上8点40分才起飞，出到机场已经11点几，叫滴滴才勉强赶得上过关。」他强调，「内地航班不准时是结构性问题，香港准时率高很多，跟国际规则，这些都是成本」。

根据官方预测，长假期罗湖口岸日均人流高达25万、福田口岸亦达23万人次，过关随时要多花半小时。

深圳旅客南下 因港长途航线多

然而，当港人涌向深圳机场的同时，部份深圳旅客却反向操作，在看似「舍近求远」的背后，突显出香港机场无可比拟的国际航线网络优势。李兆波分析指，「飞内地各类城市、内蒙古那些，一定是飞内地比较好；国际航班就选香港，去日本、韩国、英国等长途航线的航班很密。除非是一些特别航点如东欧，内地接驳可能更好」。

在香港机场三跑道系统全面运作后，预计到2035年旅客处理能力将达1.2亿人次。据航空数据机构OAG公布，4月全球10大最繁忙国际客运航线中，4条涉及香港机场，包括蝉联榜首的香港往来台北航线，以及曼谷、马尼拉、首尔仁川等热门航点。

在香港机场三跑道系统全面运作后，预计到2035年旅客处理能力将达1.2亿人次。

机场竞争加剧 互补共赢靠政策

展望未来，李兆波认为香港与深圳机场「有竞争，互补是大前提」，但需中央政策推动。他分析，香港机场2025年客运量6,100万人次看似强劲，但据统计处年报数据，持香港身份证离境人次约1,200万，计及入境来回约占2,400万人次，「剩下那堆人是国际客、转机客、大湾区旅客」。随着深圳、广州国际航点增加，「对香港是有冲击的」。机管局应强化国际枢纽地位，吸引海外旅客经香港转飞内地，「但这取决政治形势、法规熟悉度、通讯等因素」。

回归理财本质，选择哪个机场出发，关键在于「总成本」思维。李兆波提醒，市民应综合考虑四大因素，包括机票成本、时间成本、方便度及起飞时间。他又提到，澳门同样是「隐藏选项」，「澳门飞泰国班次多、票价便宜，而且香港入境审查较严」。

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